Советы
Эксклюзив

“Можно ли заменить тренажерный зал домашними упражнениями: какие преимущества и недостатки?”

Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер

Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 мая 2023, 18:00
Чи можна замінити тренажерний зал домашніми вправами
Фото: Pexels

Советы

“Можно ли заменить тренажерный зал домашними упражнениями: какие преимущества и недостатки?”
Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер
Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

“Мой ребенок-подросток связался с плохой компанией: как его уберечь?”
Отвечает
Микита Пермяков
Никита Пермяков
психолог общественного движения Вера, Надежда, Любовь

“Вернулся(-ась) домой, но боюсь, что снова придется уезжать. Как преодолеть этот страх?”
Отвечает
Анна Могильник
Анна Могильник
Кризисная консультантка Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту

“Люблю сыр с благородной плесенью, но не знаю, как правильно его выбирать и с чем есть”
Отвечает
Оксана Чернова
Оксана Чернова
Cырный эксперт, гастротурист

“Родственники читают сомнительные новости и верят фейкам. Как их переубедить и не поссориться?”
Отвечает
Миросалава Маркова
Мирослава Маркова
Старший аналитик проекта VoxCheck

“Нет сексуального влечения. Что может быть причиной и что нужно знать о женском либидо?”
Отвечает
Юлия Мудрая
Юлия Мудрая
Акушер-гинеколог
фриланс
Читать дальше
Завтра поступит гонорар, или поговорим о деньгах. Какая формула комфортного фриланса и оплаты труда
Как подготовить ребенка к лагерю
Читать дальше
Подготовь морально. Первый отдых без родителей — о чем стоит поговорить с ребенком перед поездкой в лагерь

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь