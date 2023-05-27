Поради
Ексклюзив

“Чи можна замінити тренажерний зал домашніми вправами: які переваги та недоліки?”

Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер

Health-експерт з медичною освітою, блогерка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Травня 2023, 18:00
Чи можна замінити тренажерний зал домашніми вправами
Фото: Pexels

Поради

“Чи можна замінити тренажерний зал домашніми вправами: які переваги та недоліки?”
Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка

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