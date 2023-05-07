Здоров'я та краса

Народжені рухатися! Чим корисний біг для здоров’я

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 07 Травня 2023, 07:00
чим корисний біг
Фото: Pexels

Більше новин
Спорт після 40
Не лише можна, а й треба! Все про спорт після 40 років — дослідження
Хто стане ведучими Євробачення-2023
Британсько-українська синергія: хто вестиме Євробачення-2023
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Валерія Гузема фото
Життя не буде таким, як раніше. Дизайнерка Валерія Гузема про відновлення українського бізнесу, допомогу ЗСУ та силу нашого народу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Спорт після 40
Не лише можна, а й треба! Все про спорт після 40 років — дослідження
Спаржа
Спаржа: користь, вітаміни та які властивості має овоч — пояснюють експерти
Закисання очей у немовляти: що робити розповіла лікар-інфекціоніст
Що робити, якщо у немовляти закисають очі? Радить лікарка-інфекціоністка
протеїн
Чарівна суміш для великих м’язів? Чим шкідливі протеїнові порошки та коли вони діють

Відео
карта бойових дій

Евакуація окупантів та заяви про заміну в Бахмуті — ситуація на фронті та карта бойових дій 7 травня 2023
0:04:32
Арт терапія
Вилити біль на полотно. Як пензлі й фарба допомагають військовим повернутися до життя
0:03:20
Перископ, виготовлений із каналізаційної труби
Перископи з каналізаційних труб можуть врятувати життя військовим — як їх створюють
0:13:07
Віталій Кім про майбутню перемогу та життя на Миколаївщині після росіян
Перемога буде у 2023 році! Віталій Кім про відновлення Миколаївщини та прогнози на близьке майбутнє
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Це історична подія! Характеристика ракети Кинджал, яку збили українці
0:03:37
костел святого миколая
Як легендарний костел Святого Миколая перетворився на волонтерський хаб та що з ним тепер відбувається
0:03:31
Умань
Я думала, мене ніхто не врятує… Розповіді постраждалих в Умані, від яких кров застигає у жилах
Карта бойових дій в Україні
Росіяни безуспішно атакують Нью-Йорк, але є нюанс: карта бойових дій в Україні 6 травня в режимі онлайн
0:05:01
Росіяни повністю замінували село Кам'янку — міни збирають відрами
Росіяни замінували все село! У Кам’янці люди власними руками розгрібають міни
0:14:20
Що відбувається з депортованими українськими дітьми — Верещук
Росіяни пішли далі, ніж нацисти! ОБСЄ визнала депортацію дітей злочином
Більше відео
Десять корисних сніданків від Анастасії Голобородько
Читати далі
Знову не знаєш, що приготувати на сніданок? Тримай 12 корисних страв від нутриціологині
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 12 випуску 4 сезону від 29.04.23
Читати далі
Чи реально приготувати голубці з груші? Як минув 12 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь