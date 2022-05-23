Советы

“Не могу злиться на россиян, ощущаю к ним скорее сочувствие. Это Стокгольмский синдром?”

Отвечает
Олег Романчук
Олег Романчук

Врач-психотерапевт, детский и подростковый психиатр

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 23 мая 2022, 19:00
Співчуття до ворога — чи нормально це? Пояснює психотерапевт
Фото: Pexels

Советы

“Не могу злиться на россиян, ощущаю к ним скорее сочувствие. Это Стокгольмский синдром?”
Отвечает
Олег Романчук
Олег Романчук
Врач-психотерапевт, детский и подростковый психиатр

“Как не откладывать свою жизнь на потом во время войны?”
Отвечает
Андрей Козинчук
Андрей Козинчук
Военный психолог

“Что делать, если я не успеваю домой до комендантского часа?”
Отвечает
Надія Матвєєва
Надежда Матвеева
телеведущая канала СТБ

“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”
Отвечает
Гліб Репич
Глеб Репич
Кандидат химических наук

“Ребенок спрашивает: что будет с нашим домом. Как правильно ответить?”
Отвечает
Александра Чиркова
Александра Чиркова
Психолог

“Имею временную защиту в ЕС, но хочу поехать в Украину. Возможно ли это?”
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Олена Кухаренко
Елена Кухаренко
Адвокат по семейным делам и разводам
Чому не приходять виплати ВПО
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