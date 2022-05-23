“Не могу злиться на россиян, ощущаю к ним скорее сочувствие. Это Стокгольмский синдром?”

Война несет много потерь и горя. Люди чувствуют злобу, страх, ненависть к врагу. А кто-то наоборот испытывает сочувствие. Это проявление Стокгольмского синдрома?

Сочувствие к россиянам — это Стокгольмский синдром?

Если ты думаешь, что сочувствие к россиянам — это Стокгольмский синдром, то это не так. Ведь он предполагает не просто соболезнование.

Стокгольмский синдром о том, как люди, являвшиеся заложниками, начали идентифицировать себя с террористами, беспокоиться, чтобы их не обезвредили.

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Соболезнование врагу не касается этого синдрома. Он скорее о самоидентификации и ощущении себя продолжением преступников.

У украинцев я этого вообще не вижу. Напротив, сейчас возникло массовое желание не иметь с Россией ничего общего, — говорит Романчук.

Можно ли сочувствовать россиянам

Сочувствовать врагу, конечно, можно. В то же время, нужно осознавать, что Украина борется за собственную свободу. Оккупантов не стоит оправдывать, потому что они пришли на украинскую землю. Они обязаны нести коллективную ответственность.

Подобное сочувствие нормально, оно связано с нашими ценностями. Но оно не должно зачеркивать то, что мы боремся с захватчиками.

Сострадание возможно в том смысле, что мы понимаем, что в России есть разные люди. Есть те, кто против войны. И что война несет страдание многим.

Страдания русской матери, оплакивающей сына, тоже реальны.

Но у украинцев нет выбора относительно врага, который пришел убивать.

Оккупанты могут сдаться в плен, не выполнять приказы, покинуть поле боя — это их выбор, который поможет остаться в живых.

В далеком-далеком будущем мы можем желать добра врагам. Не в смысле, чтобы они остались живы на поле боя — они должны уйти или погибнуть. В смысле, чтобы они исцелились и Россия была свободна от диктатуры, шовинизма, нарциссизма, несвободы.

А вот если ты чувствуешь к россиянам ненависть — это вполне естественная реакция в условиях войны. Чувство злобы дает нам силу, отвагу, бесстрашие, готовность идти до конца, чтобы освободить свою землю от россиян.

Со злобой не надо бороться — ею нужно овладеть.

Конечно, не стоит впадать в крайности и переходить предел человечности. Ибо таким образом мы уподобляемся врагу, который уже потерял ее. Проследи за тем, чтобы ты не потерял(-а) человечность.

Чтобы овладеть своей злобой, попробуй способ цунами — направь энергию в полезное русло, найди свое “место” на поле боя.

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