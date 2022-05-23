Поради

“Не можу злитися на росіян, відчуваю до них радше співчуття. Чи це Стокгольмський синдром?”

Відповідає
Олег Романчук
Олег Романчук

Лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 23 Травня 2022, 19:00
Співчуття до ворога — чи нормально це? Пояснює психотерапевт
Фото: Pexels

Поради

“Не можу злитися на росіян, відчуваю до них радше співчуття. Чи це Стокгольмський синдром?”
Відповідає
Олег Романчук
Олег Романчук
Лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр

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