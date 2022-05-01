Поради

“Подобається дивитися на вбивства російських солдатів та їхні тіла. Чому так і чи це нормально?”

Відповідає
Валентина Паробій
Валентина Паробій

Психотерапевтка

Вікторія Мельник, практикантка сайту 01 Травня 2022, 20:00
Психотерапевтка розповіла, чому нам подобається дивитися на смерті окупантів

Поради

“Подобається дивитися на вбивства російських солдатів та їхні тіла. Чому так і чи це нормально?”
Відповідає
Валентина Паробій
Валентина Паробій
Психотерапевтка

“Погано сплю вночі. Чи є продукти, які можуть покращити сон?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Що робити, якщо через війну та стрес не йдуть критичні дні або йдуть занадто довго?”
Відповідає
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Олексій Нікулін
Лікар акушер-гінеколог

“Як мені розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях?”
Відповідає
Гліб Репич
Гліб Репич
Кандидат хімічних наук

“Що робити, коли хочеться виговоритися, але нема кому?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог
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