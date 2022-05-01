“Нравится смотреть на убийства русских солдат и их тела. Почему так и нормально ли это?”

Война оказала влияние на эмоциональное состояние каждого человека. Не редко люди задаются вопросом, нормально ли радоваться смертям русских солдат и смотреть на их тела. Разобраться в этом поможет психотерапевт-супервизор Валентина Паробий.

Она рассказывает: для каждого вида природа заложила механизм не убивать себе подобных, за исключением случаев защиты. Соответственно, чтобы его заблокировать, нужно дегуманизировать другое лицо.

Сейчас гражданские видят все преимущественно глазами военных. Психика не знает, касается это вас или нет. Она готовит вас к тому, что вы будете воевать.

Психика делает своеобразный тренинг, чтобы человек мог смотреть на страдания и мертвые тела. Она создает такую ​​экспозицию, чтобы это не вызывало отвращения, страха или сопротивления.

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Если это заменяет вам медитацию и вы чувствуете, что так восстанавливаетесь, это нормально. Человек может так удовлетворять жажду мести и думать о превосходстве украинского народа над армией России.

Полезно ли это?

Нужно спросить себя: забирает ли это мое время на общение, на заботу о себе и своем теле, на какую-то активность, хозяйство, семью, спорт, посевную и т.д.?

Если это время остается, пусть оно будет для вас как guilty pleasure — постыдное удовольствие. Если это становится постоянным занятием, нужно помочь психике оторваться от такой реальности.

Советы психолога

Очень терапевтическим будет возвращение ощущения контроля хотя бы в чем-нибудь. Следует планировать день, активность, делать маленькие вещи, которые имеют значение.

В частности, это значит меньше читать соцсети.

Попытайтесь оставить несколько релевантных информационных изданий. Когда вы решили, что у вас есть время утром, в обед и вечером, вы зашли и почитали новости.

Во-вторых, если есть возможность занимайтесь физической активностью. Можно убирать, сажать что-нибудь, разгружать.

Хуже всего — это злиться и продолжать читать страшные истории, продолжать быть в замершем состоянии.

Кстати, раньше мы рассказывали,как вернуть контроль над жизнью — читай в материале.