Советы

“Нравится смотреть на убийства русских солдат и их тела. Почему так и нормально ли это?”

Отвечает
Валентина Паробий
Валентина Паробий

Психотерапевт

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 01 мая 2022, 20:00
Психотерапевт рассказала, почему нам нравится смотреть на смерти оккупантов

Советы

“Нравится смотреть на убийства русских солдат и их тела. Почему так и нормально ли это?”
Отвечает
Валентина Паробий
Валентина Паробий
Психотерапевт

“Плохо сплю ночью. Есть ли продукты, которые могут улучшить сон?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Что делать, если из-за войны и стресса не идут месячные или идут слишком долго?”
Отвечает
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Алексей Никулин
Врач акушер-гениколог

“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”
Отвечает
Гліб Репич
Глеб Репич
Кандидат химических наук

“Что делать, когда хочется выговориться, но некому?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог
Як не сваритися з рідними піж час війни
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“Принцип бутерброда” и игра в тигра. Рассказываем, как меньше ссориться с родными

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