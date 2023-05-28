Советы

“Совсем не радует жизнь. Нормальное ли это состояние?”

Отвечает
“Совсем не радует жизнь. Нормальное ли это состояние?”
Наталия Зарецка

Военный психолог

Виктория Мельник, редактор сайта 28 мая 2023, 15:00
Не чувствую радости во время войны
Фото: Pexels

Советы

“Совсем не радует жизнь. Нормальное ли это состояние?”
Отвечает
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