“Совсем не радует жизнь. Нормальное ли это состояние?”

Война однозначно повлияла на жизнь каждого из нас. Однако кроме ежедневных потерь, мы также получаем и хорошие известия: где-то продвинулись на фронте, знакомые решили жениться, кто-то родил, другие — получили должность мечты.

Но что делать, если во время войны совсем не радуешься жизни? Нормальное ли это состояние?

— Война не становится остановкой в нашей жизни. Просто она теперь существует вместе с войной.

Но здесь есть две стороны вопроса. С одной стороны, человек, который недавно пережил потерю, вполне логично испытывает отрицательные эмоции. Вполне очевидно, что радости здесь может и не быть. Однако такой период не может длиться вечно, он не должен затягиваться на месяцы или годы.

Если ты не выходишь из такого состояния в течение нескольких недель, следует обратиться к специалисту.

Если такого трагического события не произошло или оно было относительно давно, а состояние до сих пор остается подавленным, это может свидетельствовать о психологической проблеме.

Также может быть ситуация, когда человек поставил себе эмоциональный блок на чувство радости. Ужасные события войны могут травмировать человека, даже если он не был жертвой этих насилий или свидетелем военных преступлений.

— Поэтому я обращаюсь ко всем, кто столкнулся с такими ощущениями: мы должны жить дальше, чтобы победить агрессора. Цель российских оккупантов — запугать нас, подавить и принудить не чувствовать радости. Но наша настоящая реакция — высмеивание неудач врага.

Радоваться не только полезно и целесообразно, но и нужно для морального духа страны и нации в целом.

О неудобных вопросах празднований во время войны мы также писали в нашем другом материале.

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