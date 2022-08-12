Радость не ко времени? Стоит ли нам праздновать, если в стране война

Война длится более пяти месяцев. За это время украинцы пережили много потерь, уныния и переживаний, но наши воины ВСУ продолжают мужественно давать отпор врагу.

Конечно, рядом с плохим всегда идет хорошее, потому что жизнь не черная и негативная, она — разноцветная.

Поэтому во время войны как гражданские, так и военные шутят, женятся, рожают детей и празднуют дни рождения.

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При этом они не забывают о новой реальности: постоянные донаты ВСУ, волонтерство, служба и т.д. Все украинцы, так или иначе, пытаются приблизить победу.

Как именно сейчас проявлять и праздновать свои радостные моменты в такое время — до сих пор спорный вопрос для многих.

Кто-то категорически против ярких проявлений радости в то время, когда массово погибают люди, а кто-то считает, что ВСУ рискуют жизнью, чтобы все мы могли продолжать полноценно жить.

Правда лежит где-то посередине, а определить, нужно ли украинцам проявлять радость, помог психолог программы Утро в Большом Городе Юлия Зорий.

Праздновать или нет?

Можно понять обе стороны: и тех, кто против ярких проявлений радостей, и тех, кто стремится полноценно жить даже во время войны.

Одним моральное право не позволяет радоваться во время сирен, взрывов и массовых трагических событий, а другие просто не могут без позитива, ведь в нем они находят ресурс жить и эффективно помогать дальше.

По мнению психолога, во всем главное найти равновесие, не впадать в крайности громких гуляний и полного запрета на радость.

Важно научиться жить иначе и по возможности сделать жизнь комфортной, насколько это уместно.

Комфортной не только для нас, но и для общества, в котором мы живем. Речь идет о новых моралях, ценностях и правилах поведения, которые внедрила в нас война.

Все начинается с уважения друг к другу. Если мы хотим что-то отпраздновать, нужно помнить, что человек рядом может переживать личный кризис, потерю, трагедию. На громкое празднование в таком случае он отреагирует негативно, считая, что его чувствами пренебрегают.

Вместе с тем из-за приятной тихой встречи с родными и близкими, путешествий, похода на благотворительный концерт или из-за праздничного торта вряд ли кто-то будет обижаться.

Почему радоваться надо

Война накладывает серьезные отпечатки на наше психическое здоровье. Это сложное испытание для всех.

Мы истощаемся, психике очень тяжело находиться в постоянном напряжении, поэтому нужно искать возможность отдохнуть, обеспечить себе релакс, положительные эмоции.

Как отпраздновать свое особенное событие, зависит только от тебя. При этом если в мечтах что-то грандиозное и помпезное, подумай о том, чтобы перенести праздник или отпраздновать скромнее.

Мы должны работать и отдыхать, помогать защитникам и отмечать свои праздники, беречь детей и дарить им положительные эмоции. Но все должно быть сбалансировано и уместно.

В это непростое для каждого время нужно быть более заботливыми и внимательными к чувствам друг друга. Ведь трагедия отдельных людей касается всех украинцев.

Развитие базовых человеческих ценностей взаимоподдержки и взаимопомощи уже сделало нас совсем другой, более сплоченной нацией, перед которой открылись новые перспективы и вершины.

Некоторые сейчас могут поймать себя на том, что их жизнь превратилась в сплошной день сурка. Читай советы психолога, как бороться с рутиной, чтобы не навредить обществу.

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