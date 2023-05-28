Поради

“Зовсім не радію життю. Чи нормальний це стан?”

Відповідає
“Зовсім не радію життю. Чи нормальний це стан?”
Наталія Зарецька

Військова психологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Травня 2023, 15:00
Не відчуваю радості під час війни
Фото: Pexels

Поради

“Зовсім не радію життю. Чи нормальний це стан?”
Відповідає
“Зовсім не радію життю. Чи нормальний це стан?”
Наталія Зарецька
Військова психологиня

“Чи можна замінити тренажерний зал домашніми вправами: які переваги та недоліки?”
Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка

“Моя дитина-підліток зв’язалася з поганою компанією: як її вберегти?”
Відповідає
Микита Пермяков
Микита Пермяков
психолог громадського руху Віра, Надія, Любов

“Повернувся(-лась) додому, але боюся, що знов доведеться виїжджати. Як подолати цей страх?”
Відповідає
Анна Могильник
Анна Могильник
Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист

“Люблю сир з благородною пліснявою, але не знаю, як правильно його обирати та з чим їсти”
Відповідає
Оксана Чернова
Оксана Чернова
Сирна експертка та гастромандрівниця

“Родичі читають сумнівні новини та вірять фейкам. Як їх переконати та не посваритися?”
Відповідає
Мирослава Маркова
Мирослава Маркова
Старша аналітикиня проекту VoxCheck
допоміжні репродуктивні технології
Читати далі
Робимо усе, щоб завагітніти, але не виходить. Розповідаємо про допоміжні репродуктивні технології: види, показання та ціна
Як правильно захищати особисті кордони
Читати далі
Образити себе чи “близьку” людину? Психологи про те, як захищати особисті кордони

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь