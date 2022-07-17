Высокая надежность, бесшумность и стиль: какие преимущества стиральных машин Electrolux

Шведский бренд Electrolux является производителем качественных стиральных машин. Компания занимает лидерское место среди мировых представителей.

Высокая надежность – основное преимущество такой бытовой техники. Отличаются агрегаты сбалансированным показателем цена-качество.

В каталоге есть различные варианты, отличающиеся способом установки, производительностью, габаритными размерами, техническими характеристиками и прочими моментами.

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Характеристики и особенности стиральных машин

Производят оборудование по уникальнейшей технологии DirectSpray, проходит техника строжайший контроль качества, жесткое тестирование всех характеристик функциональности. Поэтому стиральная машина Электролюкс соответствует высочайшему классу стирки, где энергопотребление “А”.

Передовые электронные механизмы заложены в конструкции изделий, способные контролировать множество параметров, начиная от закладки и заканчивая окончанием программы.

Баланс контроля, система амортизации и качественные материалы обеспечивают полную бесшумность работы изделий.

Фронтальные и вертикальные типы: в чем отличия и схожесть

Узнаваемость технике – стильность. Производитель предлагает модели, отличающиеся конструктивным исполнением. Фронтальные типы загрузки пользуются особой популярностью.

Такие вариации оснащены небольшим иллюминатором, который выполнен в спокойных тонах. Черный, серебристый или белый оттенок корпуса.

Техника характеризуется минимальной вибрацией при работе и отличной устойчивостью, благодаря чему снижается шумность.

Такие модели бывают:

компактными

узкими

полноразмерными

Компактность – главная особенность вертикальных моделей.

Выгружать и загружать белье в такие устройства удобно. Это оптимальный вариант для небольших помещений.

Производитель предлагает вариации машин, оснащенных сушкой. Таким способом пользователь получает свою личную мини прачечную.

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Отличаются стиральные машины типами закладки белья, габаритами и способами установки. Отличаются агрегаты диапазоном загрузки. Скорость отжима может варьироваться в диапазоне от 800 до 1600 об/мин.

Техника отличается наличием современных полезных функций. Есть возможно обрабатывать вещи паром, освежив одежду. Для экономии можно использовать эконом-режим.

Полноразмерные изделия 60/60 сантиметров позволяют загружать до 10 килограмм сухого белья.

Еще одним отличным помощником в наведении порядка дома станет пылесос. Читай, как выбрать надежного помощника в борьбе с пылью.