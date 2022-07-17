Висока надійність, безшумність та стиль: які переваги пральних машин Electrolux

Шведський бренд Electrolux є виробником якісних пральних машин. Компанія посідає лідерське місце серед світових представників.

Висока надійність – основна перевага такої побутової техніки. Відрізняються агрегати збалансованим показником ціна-якість.

У каталозі є різні варіанти, що відрізняються способом установки, продуктивністю, габаритними розмірами, технічними характеристиками та іншими моментами.

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Характеристики та особливості пральних машин

Виробляють обладнання за унікальною технологією DirectSpray, проходить техніка найсуворіший контроль якості, жорстке тестування всіх характеристик функціональності. Тому пральна машина Електролюкс відповідає найвищому класу прання, де енергоспоживання “А”.

Передові електронні механізми закладено у конструкції виробів, здатні контролювати безліч параметрів, починаючи від закладки та завершуючи закінченням програми.

Баланс контролю, система амортизації та якісні матеріали забезпечують повну безшумність роботи виробів.

Фронтальні та вертикальні типи: у чому відмінності та схожість

Впізнаваність техніки – стильність. Виробник пропонує моделі, що відрізняються конструктивним виконанням. Фронтальні типи завантаження мають особливу популярність.

Такі варіації оснащені невеликим ілюмінатором, виконаним у спокійних тонах. Чорний, сріблястий чи білий відтінок корпусу.

Техніка характеризується мінімальною вібрацією при роботі та відмінною стійкістю, завдяки чому знижується шумність.

Такі моделі бувають:

компактними

вузькими

повнорозмірними

Компактність – головна особливість вертикальних моделей. Вивантажувати та завантажувати білизну в такі пристрої зручно. Це оптимальний варіант для невеликих приміщень.

Виробник пропонує варіації машин, оснащених сушінням. У такий спосіб користувач отримує свою особисту міні пральню.

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Відрізняються пральні машини типами закладки білизни, габаритами та способами встановлення. Відрізняються агрегати й діапазоном завантаження. Швидкість віджиму може змінюватись в діапазоні від 800 до 1600 об/хв.

Техніка відрізняється наявністю сучасних корисних функцій. Можна обробляти речі паром, освіживши одяг. Для економії можна використовувати економний режим.

Повнорозмірні вироби 60/60 сантиметрів дають змогу завантажувати до 10 кілограмів сухої білизни.

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