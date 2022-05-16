Сходити в душ та попити каву: як у Миколаєві волонтери створили військову пральню

У Миколаєві, який потерпає від рашистських атак та межує з лінією фронту, завдяки волонтерам наші захисники мають змогу попрати речі та прийняти душ. У місті відкрилась волонтерська пральня. Поки не надто велика, але за перший тиждень попит шалений, тож благодійники планують збільшити кількість обладнання.

Ідея здавалася такою простою, але корисною в умовах війни, виникла у волонтера, а нині — військовослужбовця Олександра Діордієва ще у 2014 році. Та тоді пральні при підрозділах не прижилися. А дарма, каже Олександр.

Фактично зібрали речі зі взводу, привезли і сподіваємось за дві години все попрати і відвезти на позиції. Багато бригад, які приїхали захищати Миколаїв, не з Миколаєва, тому це для хлопців з полів надзвичайно корисно.

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Волонтери з різних міст України швидко зібрали десять пральних і три сушильні машини. Та за тиждень до відкриття виникла проблема з водою. Через бої було пошкоджено водогін, який забезпечував водою увесь Миколаїв. Нині працювати вже легше, водопостачання відновили декілька днів тому.

Волонтерка Оксана Господаренко каже: у складнощах з водою вони все одно знайшли вихід.

Певний час ми вирішували цю проблему. Навіть за наявності води ми ще використовуємо великі ємності і невелику насосну станцію для того, щоб подавати воду в пральні машинки.

Поки однострій у машинці, хлопці можуть прийняти душ, зарядити мобільний, попити каву і чай та поспілкуватись.

Військовий капелан отець Володимир запевняє: така ініціатива точно допомагає нашим військовим тримати себе у формі.

Чиста форма — це, звичайно, здоров’я, це — вигляд, який стимулює, і доказ, що наші війська — накращі.

До роботи пральні долучаються дедалі більше волонтерів. Вони привозять пральний порошок і планують купити ще більше пральних машинок.

Яка ситуація у Миколаєві: прифронтове місто щодня чує вибухи. Чи є можливість евакуюватися з Миколаєва — читай у матеріалі.