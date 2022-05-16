Сходить в душ и попить кофе: как в Николаеве волонтеры создали военную прачечную

В Николаеве, который страдает от рашистских атак и граничит с линией фронта, благодаря волонтерам у наших защитников появилась возможность постирать вещи и принять душ. В городе открылась волонтерская прачечная. Пока не слишком большая, но за первую неделю спрос безумный, поэтому благотворители планируют увеличить количество оборудования.

Идея, что казалась такой простой, но полезной в условиях войны, возникла у волонтера, а сейчас военнослужащего Александра Диордиева еще в 2014 году. Тогда прачечные при подразделениях не прижились. А зря, говорит Александр.

Фактически собрали вещи со взвода, привезли и надеемся через два часа все постирать и отвезти на позиции. Многие бригады, приехавшие защищать Николаев, не из Николаева, поэтому ребятам с полей это очень нужно.

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Волонтеры из разных городов Украины быстро собрали десять стиральных и три сушильные машины. Но за неделю до открытия возникла проблема с водой. Из-за боев был поврежден водопровод, который снабжал водой весь Николаев. Сейчас работать уже легче, водоснабжение было восстановлено несколько дней назад.

Волонтер Оксана Господаренко говорит: из сложной ситуации с водой они все равно нашли выход.

Одно время мы решали эту проблему. Даже при наличии воды мы все еще используем большие емкости и небольшую насосную станцию ​​для того, чтобы подавать воду в стиральные машинки.

Пока вещи в машинке, ребята могут принять душ, зарядить мобильный, попить кофе или чай и пообщаться.

Военный капеллан отец Владимир уверяет: такая инициатива помогает нашим военным держать себя в форме.

Чистая форма — это, конечно, здоровье, это — вид, который стимулирует, и доказательство, что наши войска — самые лучшие.

К работе прачечной приобщаются все больше волонтеров. Они привозят стиральный порошок и планируют купить ещё больше стиральных машинок.

Какая ситуация в Николаеве: прифронтовой город каждый день слышит взрывы. Есть ли возможность эвакуироваться из Николаева — читай в материале.