Промінь пам’яті: как приобщиться к почтению погибших от теракта в Еленовке

Российская армия совершила много военных преступлений, Украина помнит о каждом. Почти год назад, 29 июля, произошел теракт в Еленовке — одно из самых жестоких преступлений, совершенных врагом в отношении украинских военнопленных.

Все про обстрел Еленовки и как все было на самом деле, мы рассказали здесь.

Напомним, что 83 дня почти без еды, оружия и медикаментов бойцы Азова боролись за независимость и были готовы идти до конца, сдерживая продвижение российских войск.

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По приказу президента они добровольно сдались в плен, чтобы сберечь свои жизни. Многие из них оказались в Еленовке. А затем россияне ударили по бараку, в котором удерживали военнопленных.

В результате теракта были ранены более 130 воинов, и погибли более 60 бойцов.

Так что вернуться в объятия родных было суждено не всем. Некоторые защитники навсегда стали светом в небе. Если хочешь почтить память погибших военнопленных в Еленовке, читай, как это сделать.

Промінь пам’яті: как почтить память погибших героев

В день годовщины теракта в Еленовке ассоциация семей защитников Азовстали запускает акцию, чтобы почтить память погибших.

Чтобы присоединиться к акции, 29 июля 21:30 нужно запустить луч света в небо.

Сделать это можно с помощью любого фонарика под рукой.

Известно, что после теракта в Еленовке мир не сразу признал, что его совершила Россия. То, что теракт повлек не удар HIMARS, в ООН признали почти через год после трагедии. Что об этом известно — в материале.

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