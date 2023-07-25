Война в Украине

Почти год спустя. ООН признала, что теракт в Еленовке вызвал не удар HIMARS

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 25 июля 2023, 20:01
Оленівка ООН

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