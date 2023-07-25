Почти год спустя. ООН признала, что теракт в Еленовке вызвал не удар HIMARS

В преддверии годовщины теракта россиян в Еленовке Управление ООН по правам человека пришло к выводу, что к трагедии не причастны ракеты HIMARS. Об этом говорится на официальном сайте ООН.

Также глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк опроверг заявление Москвы о том, что по бараку ударили якобы из систем HIMARS.

– Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются невыясненными, доступная информация и наш анализ позволяют сделать вывод, что он не был вызван ракетой HIMARS, – говорится в заявлении.

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Фолькер Тюрк в свою очередь добавил:

— Военнопленные, раненые или погибшие в Еленовке и члены их семей заслуживают знать правду, а виновные в нарушении международного права должны быть привлечены к ответственности.

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В ООН добавили: провели многочисленные интервью с украинскими военнослужащими, в том числе и теми, что были в том же бараке в Еленовке и подробно проанализировали имеющиеся данные.

Но Россия до сих пор не удовлетворила запросы ООН по поводу доступа к частям, в которых содержатся украинские военнопленные. Также организации не удалось получить гарантии безопасности для посещения места теракта в Еленовке.

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Фото: InformNapalm