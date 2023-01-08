Бездействие международных организаций: почему ООН распустила миссию по расследованию теракта в Еленовке

Теракт в Еленовке, который произошел в ночь на 29 июля 2022 года, всколыхнул мир своей жестокостью. Россия удерживала украинских военных в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области.

В результате взрыва неокончательное количество жертв достигло 53 украинских военных. Россия не допускала Международный Красный Крест в колонию, чтобы расследовать взрыв.

Свою миссию создали и в ООН. Теперь Организация объединенных наций объявила о роспуске миссии по расследованию теракта в Еленовке. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал Яне Брензей о том, как создавалась эта миссия и почему она сразу была обречена на провал.

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Миссия ООН по расследованию теракта в Еленовке

В состав миссии вошли три человека: представитель ООН из Нигерии, представительница из Исландии, а возглавил ее бразильский генерал.

— Я с самого начала выступал скептиком этой миссии. Я проанализировал состав и показал, что все три человека имеют положительное отношение к Российской Федерации, — отметил Лубинец.

Он добавил, что Россия не давала доступа к колонии в Еленовке.

Украинский омбудсмен готов был встретиться с представителями онлайн или поехать к ним лично и представить доказательства преступления. Но за пять месяцев не было ни одного продвижения по этому делу.

На пресс-конференции, на которой заявили о роспуске миссии, не сказали ни слова о том, что Россия не допускала ее представителей до места преступления.

— Еще раз, на мой взгляд, мы увидели посреднически-нейтральную позицию ООН.

Ни слова осуждения российской стороны, которая сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию, — сказал Лубинец.

Он уверен: если такая миссия была создана, то она должна была сделать хоть какую-нибудь работу. А если представители не получили гарантий безопасности, публично заявить, что Россия не допустила в Еленовку. Поэтому РФ осуждают.

Также Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина рассматривает возможные варианты возвращения военнопленных и гражданских, которые Россия незаконно вывезла.

Россия объявляет о рождественском “прекращении огня” и продолжает обстреливать Украину. Ранее мы рассказывали о ситуации в Херсонской и Донецкой областях во время “перемирия”.

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