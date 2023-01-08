Україна

Бездіяльність міжнародних організацій: чому ООН розпустила місію щодо розслідування теракту в Оленівці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Січня 2023, 12:00
Теракт в Оленівці: ООН розпустила місію щодо розслідування злочину

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0:06:19
Яка ситуація у Соледарі та Бахмуті
Наші воїни тримають оборону! Що наразі відбувається у Соледарі
0:11:38
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