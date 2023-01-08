Бездіяльність міжнародних організацій: чому ООН розпустила місію щодо розслідування теракту в Оленівці

Теракт в Оленівці, який стався в ніч проти 29 липня 2022 року, сколихнув світ своєю жорстокістю. Росія утримувала українських військових в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області.

Унаслідок вибуху неостаточна кількість жертв сягнула 53 українських військових. Росія не допускала Міжнародний Червоний Хрест до колонії, щоб розслідувати вибух.

Свою місію створили й в ООН. Тепер Організація об’єднаних націй оголосила про розпуск місії щодо розслідування теракту в Оленівці. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, розповів Яні Брензей про те, як створювалась ця місія та чому вона одразу була приречена на провал.

Зараз також дивляться

Місія ООН для розслідування теракту в Оленівці

До складу місії увійшли три людини: представник ООН з Нігерії, представниця з Ісландії, а очолив її бразильський генерал.

— Я з самого початку виступав скептиком цієї місії. Я проаналізував склад і показав, що усі три людини мають позитивне ставлення до Російської Федерації, — зазначив Лубінець.

Він додав, що Росія не давала доступу до колонії в Оленівці.

Український омбудсмен готовий був зустрітися з представниками онлайн чи поїхати до них особисто й представити докази злочину. Але за п’ять місяців не було жодного руху у цій справі.

На пресконференції, де заявили про розпуск цієї місії, не сказали жодного слова про те, що Росія не допускала її до місця злочину.

— Вкотре, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН.

Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію, — сказав Лубінець.

Він переконаний: якщо така місія була створена, то вона повинна було зробити хоч якусь роботу. А якщо представники не отримали гарантій безпеки, публічно заявити, що Росія не допустила до Оленівки. Тому РФ засуджують.

Також Дмитро Лубінець наголосив, що Україна розглядає можливі варіанти повернення військовополонених та цивільних, яких Росія незаконно вивезла.

Росія оголошує про різдвяне “припинення вогню” та продовжує обстрілювати Україну. Раніше ми розповідали про ситуацію на Херсонщині та Донеччині під час “перемир’я”.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!