Війна в Україні

Майже рік потому. ООН визнала, що теракт в Оленівці спричинив не удар HIMARS

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 25 Липня 2023, 20:01
Оленівка ООН

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Майже рік потому. ООН визнала, що теракт в Оленівці спричинив не удар HIMARS
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