Майже рік потому. ООН визнала, що теракт в Оленівці спричинив не удар HIMARS

Напередодні річниці теракту росіян в Оленівці Управління ООН із прав людини дійшло висновку, що до трагедії не причетні ракети HIMARS. Про це йдеться на офіційному сайті ООН.

Також очільник Управління ООН із прав людини Фолькер Тюрк спростував заяву Москви про те, що по бараку вдарили нібито з систем HIMARS.

– Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез’ясованими, доступна інформація та наш аналіз дозволяють зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS, – йдеться у заяві.

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Фолькер Тюрк своєю чергою додав:

– Військовополонені, які були поранені або загинули в Оленівці, та члени їхніх родин заслуговують на те, щоб знати правду, а винні у порушенні міжнародного права були притягнуті до відповідальності.

В ООН додали: провели численні інтерв’ю з українськими військовослужбовцями, зокрема й тими, що були в тому ж бараці в Оленівці та детально проаналізували наявні дані.

Але Росія і досі не задовольнила запити ООН на доступ до частин, в яких утримуються українські військовополонені. Також організації не вдалося отримати гарантій безпеки для відвідання місця теракту в Оленівці.

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Фото: InformNapalm