Промінь пам’яті: як долучитися до вшанування загиблих від теракту в Оленівці

Російська армія скоїла чимало воєнних злочинів, Україна пам’ятає про кожен. Майже рік тому, 29 липня, стався теракт в Оленівці — один з найжорстокіших злочинів, який скоїв ворог стосовно українських військовополонених.

Усе про обстріл Оленівки та як усе було насправді, ми розповіли тут.

Нагадаємо, що 83 дні майже без їжі, зброї та медикаментів бійці Азову боролися за незалежність і були готові йти до кінця, стримуючи просування російських військ.

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За наказом президента вони добровільно здалися в полон, щоб вберегти свої життя. Чимало з них опинилися в Оленівці. А потім росіяни вдарили по бараку, в якому утримували військовополонених.

Внаслідок теракту було поранено понад 130 воїнів, а загинуло понад 60 бійців.

Тож повернутися в обійми рідних судилося не усім. Дехто із захисників назавжди став світлом у небі. Якщо хочеш вшанувати пам’ять загиблих військовополонених в Оленівці, читай, як це зробити.

Промінь пам’яті: як вшанувати загиблих героїв

У день роковин теракту в Оленівці асоціація родин захисників Азовсталі запускає акцію зі вшанування пам’яті загиблих.

Щоб долучитися до акції, 29 липня о 21:30 треба запустити промінь світла в небо.

Зробити це можна за допомогою будь-якого ліхтарика, який буде під рукою.

Відомо, що після теракту в Оленівці світ не одразу визнав, що його вчинила Росія. Те, що теракт спричинив не удар HIMARS, в ООН визнали майже рік після трагедії. Що про це відомо — у матеріалі.

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