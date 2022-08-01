Я не чула його понад два місяці! Дружина Дениса Прокопенка про зв’язок з чоловіком і теракт в Оленівці

Захисники України з Азовсталі стали героями для України та світу. Вони мужньо тримали оборону до останнього, щоб стримати ворога. Вони потрапили у російський полон: дехто з бійців Азовсталі вже повернувся, проте вся Україна чекає на повернення додому усіх військовополонених.

У київському метро відбувався благодійний аукціон, кошти з якого передають на потреби ЗСУ. На початку події до відвідувачів звернулася дружина командира полку Азов Дениса “Редіса” Прокопенка Катерина.

Я не знаю, де він знаходиться: все, що я знаю — інформація з російських пропагандистських каналів.

Єдина інформація, яку я маю — те, що він може знаходитися у Москві. Який його стан, моральний та фізичний, мені невідомо. Я не чула його голосу вже понад два місяці, — каже Катерина.

За словами жінки, така ж ситуація і в сестри “Волини” (Сергій Волинський — в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, разом із “Редісом” обороняли Маріуполь — ред.).

— Я стою тут і розумію, що вони не можуть почути музику, яка тут грає, пити напої, які тут є. Після евакуації вони потрапили в місця тимчасового перебування. Багато хто з нас не бачить своїх чоловіків, не чує їх, не розуміє, що з ними.

Я вважаю, що все мирне життя, яке ми маємо зараз, — завдяки їм.

Вони взяли величезний удар на себе, щоб у нас було те, що маємо, — розповідає Катерина.

Про теракт в Оленівці

Жінка трагедію в Оленівці називає точкою неповернення. Приблизно 50 захисників, яких утримували у російському полоні, загинули. Російські пропагандисти звинуватили в ударі українську сторону.

— Вони всі хотіли повернутися додому до своїх рідних, обійняти їх. Вони не знали, що так підло, під покровом ночі, будуть вбиті російською бомбою. Просто цинічно вбиті, закатовані.

У мене одразу виникло питання: а де ООН, де Червоний Хрест, які гарантували їм збереження життів?

Чому вони не зрозуміли, що групу людей переміщують в окремий барак, який був зовсім не призначений для життя?

— Треба, щоб усі відповідальні постали перед судом. Хлопці цього не заслуговували. Ми від Асоціації родин захисників Азовсталі благаємо весь світ долучитися, допомогти нам повернути всіх з полону. Нам не хочеться чекати, коли станеться ще одна трагедія, — заявила під час промови Катерина.

Військові полку Азов будуть мститися за своїх побратимів. Азовці зробили офіційну заяву щодо вбивства військових в Оленівці. Також бійці полку заявили, що вже з’ясовують імена організаторів та виконавців теракту.

Фото: Скриншот з відео Українська правда

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