Я не слышала его больше двух месяцев! Жена Дениса Прокопенко о связи с мужем и теракте в Еленовке

Защитники Украины из Азовстали стали героями для Украины и мира. Они мужественно держали оборону до последнего, чтобы удержать врага. Они попали в российские плен: некоторые из бойцов Азовстали уже вернулись, однако вся Украина ждет возвращения домой всех военнопленных.

В киевском метро проходил благотворительный аукцион, средства с которого передают на нужды ВСУ. В начале события к посетителям обратилась жена командира полка Азов Дениса “Редиса” Прокопенко Екатерина.

Я не знаю, где он находится: все что я знаю, — информация из российских пропагандистских каналов.

Единственная информация, которая у меня есть — то, что он может находиться в Москве. Какое его состояние, моральное и физическое, мне неизвестно. Я не слышала его голос уже более двух месяцев, — говорит Екатерина.

По словам женщины, такая же ситуация и у сестры “Волыны” (Сергей Волынский — и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, вместе с Редисом обороняли Мариуполь — ред.).

— Я стою здесь и понимаю, что они не могут услышать музыку, которая здесь играет, пить напитки, которые здесь есть. После эвакуации они попали в места временного пребывания. Многие из нас не видят своих мужчин, не слышат их, не понимают, что с ними.

Я считаю, что вся мирная жизнь, которая у нас есть сейчас, — благодаря им.

Они взяли огромный удар на себя, чтобы у нас было то, что имеем, — рассказывает Екатерина.

О теракте в Еленовке

Женщина трагедию в Еленовке называет точкой невозврата. Около 50 защитников, которых удерживали в российском плену, погибли. Российские пропагандисты обвинили в ударе украинскую сторону.

— Они все хотели вернуться домой к своим родным, обнять их. Они не знали, что так подло, под покровом ночи, будут убиты российской бомбой. Просто цинично убиты, замучены.

У меня сразу возник вопрос: а где ООН, где Красный Крест, гарантировавшие им сохранение жизней?

Почему они не поняли, что группу людей перемещают в отдельный барак, совершенно не предназначенный для жизни?

Надо, чтобы все ответственные предстали перед судом. Ребята этого не заслуживали. Мы от имени Ассоциации семей защитников Азовстали умоляем весь мир присоединиться, помочь нам вернуть всех из плена. Нам не хочется ждать, когда произойдет еще одна трагедия, — заявила во время речи Екатерина.

Военные полка Азов будут мстить за своих товарищей. Азовцы сделали официальное заявление по убийству военных в Еленовке. Также бойцы полка заявили, что уже выясняют имена организаторов и исполнителей теракта.

Фото: Скриншот с видео Украинская правда

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