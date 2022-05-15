Образ жизни влияет — 12 привычек, которые усиливают тревогу

Люди часто испытывают тревожность, она появляется на подсознательном уровне, когда мы слишком сильно волнуемся. Сейчас, когда большинство украинцев находятся в постоянном стрессе, уровень тревоги среди населения вырос.

Однако с тревогой можно бороться, прежде всего следует избегать вредных привычек, которые способствуют тревожности. От твоего образа жизни зависит состояние и здоровье организма. Мы расскажем, какие негативные привычки усиливают уровень тревоги.

Нерегулярный прием пищи.

Если ты пропускаешь обед, завтрак, ужин или вообще не ешь — это может вызвать гипогликемию. А это приводит к распространенным симптомам тревоги. Человек становится: нервозным, раздражительным, слабым и часто страдает от головокружения.

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Злоупотребление сладким.

Когда человек нервничает, ему обычно хочется сладкого. Сахар обладает способностью временно угнетать участок мозга, который активен во время переживаний. Сладкое приостанавливает выброс гормона стресса кортизола.

Но чрезмерное потребление сахара повышает реакцию на стресс, что приводит к еще большей тревожности.

Фастуфуд.

Ни для кого не секрет, что фастфуд вреден для организма. Такая еда, а также вредная пища (чипсы, сухарики ит.д.) содержит химические ингредиенты и добавки: искусственные подсластители, красители и усилители вкуса. Все эти ингредиенты могут усиливать уровень тревоги.

Нездоровое питание.

Если организму не хватает витаминов В, С и Е, магния и омега-3 жирных кислот, это может негативно повлиять на настроение, уровень тревоги и даже функционирование нервной системы.

Нехватка физической активности.

Некоторые функции организма напрямую зависят от физиологического движения. А еще на занятиях спортом мозг насыщается кислородом.

Постоянный просмотр новостей.

Когда человек смотрит новости, он чувствует беспокойство, страх, печаль, это усиливает тревогу. Сейчас нам нужно смотреть новости, чтобы знать, какая ситуация в стране, однако избегай просмотра новостей на ночь и утром после того, как проснулся.

Игнорирование тревожности.

Тревога — сигнал, указывающий на необходимость изменений. Так что не игнорируй его, а проанализируй, чего не хватает твоему организму.

Чрезмерное употребление кофеина.

Хотя многие украинцы любят кофе, и он придает нам бодрости, не стоит злоупотреблять этим напитком. Кофеин является основным триггером тревожного состояния.

Недостаток воды.

Обезвоживание — это стресс для организма. Поэтому недостаток воды усиливает общие симптомы тревоги. Следи за водным балансом организма.

Недостаток сна.

Депривация сна усиливает повторяющиеся негативные мысли — это еще один симптом, характерный для тревоги.

Алкоголь.

Хотя в течение нескольких часов после употребления алкоголя человеку может полегчать, крепкие напитки повышают уровень тревожности. А еще алкоголь вреден для организма и способствует обезвоживанию.

Сравнение себя с другими.

Людям характерно сравнивать себя с другими. Всегда присутствуют какие-то “недостаточно”. Поэтому появляется много негативных мыслей, приводящих к тревожности.

Иногда люди чувствуют тревожность, потому что не могут разобраться со своими чувствами и определиться, чего они хотят. Раньше мы рассказывали, как определить и понять свои чувства.