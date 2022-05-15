Психологія

Спосіб життя впливає — 12 звичок, що сприяють тривожності

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Травня 2022, 15:00
12 звичок, що посилюють тривожність
Фото: Pexels

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