Спосіб життя впливає — 12 звичок, що сприяють тривожності

Люди часто переживають тривожність, вона з’являється на підсвідомому рівні, коли ми занадто хвилюємося. Нині, коли більшість українців перебувають у постійному стресі, рівень тривоги серед населення зростає.

Проте з тривогою можна боротися. Насамперед треба уникати шкідливих звичок, які сприяють тривожності. Від твого способу життя залежить стан та здоров’я організму. Тож ми розкажемо, які негативні звички підвищують рівень тривоги.

Нерегулярні прийоми їжі.

Якщо ти пропускаєш обід, сніданок, чи вечерю, чи взагалі не їси – це може спричинити гіпоглікемію. А це призводить до поширених симптомів тривоги. Людина стає: нервозною, дратівливою, слабкою і часто страждає від запаморочення.

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Зловживання солодким.

Коли людина нервує, їй зазвичай хочеться солодкого. Цукор має здатність тимчасово пригнічувати ділянку мозку, яка зазвичай активна під час занепокоєння. Солодке призупиняє викид гормону стресу кортизолу.

Але надмірне споживання цукру підвищує реакцію на стрес, що призводить до ще більшої тривожності.

Фастуфуд.

Ні для кого не секрет, що фастфуд є шкідливим для організму. Така їжа, а також шкідлива їжа (чипси, сухарики тощо) містить хімічні інгредієнти та добавки: штучні підсолоджувачі, барвники й підсилювачі смаку. Всі ці інгредієнти можуть підсилювати рівень тривоги.

Нездорове харчування.

Якщо організму не вистачає вітамінів В, С і Е, магнію та омега-3 жирних кислот, це може негативно вплинути на настрій, рівень тривоги та навіть функціонування нервової системи.

Брак фізичної активності.

Деякі функції організму безпосередньо залежать від фізіологічного руху. А ще під час занять спортом мозок насичується киснем.

Постійний перегляд новин.

Коли людина дивиться новини, вона відчуває занепокоєння, страх, сум — це посилює тривогу. Нині нам треба дивитися новини, щоб знати, яка ситуація в країні, проте уникай перегляду новин на ніч та вранці після того, як прокинувся(-лась).

Ігнорування тривожності.

Тривога — сигнал, що вказує на необхідність певних змін. Тож не ігноруй його, а проаналізуй, чого не вистачає твоєму організму.

Надмірне вживання кофеїну.

Хоча багато українців полюбляють каву і вона надає нам бадьорості, не варто зловживати цим напоєм. Кофеїн є основним тригером тривожного стану.

Брак води.

Зневоднення спричиняє стрес для організму. Брак води підсилює загальні симптоми тривоги. Требі слідкувати за водним балансом організму.

Брак сну.

Депривація сну посилює повторювані негативні думки — це симптом, характерний для тривоги.

Алкоголь.

Пропри те, що на кілька годин людині може стати легше, алкоголь підвищує рівень тривожності. А ще він шкідливий для організму і сприяє зневодненню.

Порівняння себе з іншими.

Людям характерно порівнювати себе з іншими. Завжди присутні якісь “недостатньо”. Через це з’являється багато негативних думок, що призводять до тривожності.

Інколи люди відчувають тривожність, адже не можуть дати раду власним почуттям й визначитися, чого вони хочуть. Раніше ми розповідали, як визначити та зрозуміти свої почуття.