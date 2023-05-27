Любители “острых” ощущений? Что такое адреналиновая зависимость и почему люди готовы даже рискнуть жизнью

После прыжка с парашютом, просмотра фильма или даже новостей по телевизору о войне у нас чаще всего происходит выброс адреналина. Для кого-то это явление редкое, а кто-то хочет проживать его постоянно. Что такое адреналиновая зависимость? В чем ее опасность и почему люди готовы рисковать своей жизнью ради нескольких минут бодрости и энергии — читай в нашем материале.

Что такое адреналин

Адреналин (также известный как эпинефрин) — гормон и нейромедиатор, который вырабатывается надпочечниками и нервными волокнами во время возбуждения. Он повышает уровень бодрости, энергии и активности, вызывает реакцию ориентирования и тревоги, беспокойства или напряжения и так далее.

Выработка гормона необходима для нормального функционирования организма. Заметить его можно, например, когда во время волнения исчезает голос или от нервов болит желудок и в подобных ситуациях.

Однако некоторые люди любят “пощекотать” себе нервы и вызывают адреналин искусственно. Это могут быть прыжки с парашютом, экстремальный спорт, катание на аттракционах, просмотр страшных фильмов и другое.

Не всем людям нужны активности, чтобы вызвать адреналин. Некоторым достаточно подумать о какой-то ситуации. Урегулировать его невозможно. Ведь это связано с эмоциями и работой нервной системы. Когда вырабатывается адреналин, гормоны стресса побуждают нас реагировать.

Чтобы снизить выбросы адреналина, нужно находиться в спокойной среде, выключить страшный фильм, несколько часов не отвлекаться на телефон, не думать о плохом.

Как адреналин влияет на наш организм

Регулярные выбросы адреналина вредят организму. В результате этого могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, стресс и депрессия, износ сосудов и гипертония. Поэтому тем, кто сознательно хочет взбодриться таким образом, следует уменьшить нагрузку на нервную систему и регулярно проходить осмотры у врача.

При выбросе адреналина ускоряется сердцебиение, расширяются зрачки, сужаются артериолы и сокращаются кровеносные сосуды. Также повышается уровень сахара в крови.

В самом худшем случае частые выбросы адреналина могут негативно повлиять на гормональный фон. Ради экстрима люди рискуют и часто подвергают себя опасности, иногда даже смертельной.

Почему людям нравится влияние адреналина

Многие ощущают прилив энергии, силы и способность решать сложные ситуации довольно просто. На это влияет работа гипоталамуса, который чувствует опасность. При выбросе адреналина ты можешь делать множество дел быстрее.

Также здесь есть и психологическое влияние.

Адреналин часто дает нам чувство контроля, силы, управления ситуацией, что повышает нашу самооценку.

К тому же сенсорные ощущения усиливаются — слух, обоняние, зрение.

У некоторых влияние адреналина на организм оказывает обратную реакцию. Люди успокаиваются и расслабляются. Сосредотачиваются на моменте и наслаждаются им. Поэтому они провоцируют выбросы, а позже становятся адреналинозависимыми.

Часто те, кто намеренно хочет “острых” ощущений, на самом деле нуждаются в выходе из рутинного состояния в жизни, потому что резкое изменение картинки помогает им чувствовать себя живыми, активными и счастливыми хотя бы на момент действия гормонов. Или у них уже негативная зависимость, без которой они не могут жить.

Адреналин может вызывать яркие эмоции, например экстаз или эйфорию, но с гормоном стресса все равно нужно быть осторожными. В условиях войны, когда мы видим страшные события, выбросы адреналина происходят чаще, чем можно. Поэтому люди становятся зависимыми.

Адреналиновая зависимость похожа на шопоголизм или другие поведенческие зависимости. Риски во время приливов размываются, поэтому поведение может быть странным или опасным.

К чему это может привести и когда стоит остановиться

Повышенный адреналин может привести к развитию болезней сердца, психическим нарушениям, тремору и так далее. Неважно, вызван ли этот адреналин умышленно, или он естественен.

Кроме того, в результате размытых эмоций появляются опасные желания — сделать что-то рискованное, теряется интерес к другим аспектам жизни, происходит риск, несмотря на травмы или уговоры родных, развивается поведенческая зависимость.

Это очень опасно, если ты ощущаешь потребность адреналина каждый день.

Если у тебя или твоих знакомых такое случается часто, нужно обратить на это внимание. Лучше всего проверить состояние психологического и физического здоровья, потому что такие действия могут указывать на глубокие проблемы.

Адреналиновая зависимость может спровоцировать деструктивное поведение, а в худшем случае совершение преступлений и правонарушений, чтобы получить дозу гормонов. Зависимость от адреналина можно вылечить только психотерапией.

Раньше мы рассказывали, что такое эмоциональный интеллект и как его развивать.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!