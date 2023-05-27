Психологія

Любителі “гострих” відчуттів? Що таке адреналінова залежність та чому люди ладні навіть ризикнути життям

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 27 Травня 2023, 14:00
Адреналінова залежність: чому люди хочуть відчувати страх та небезпеку
Фото: Pexels

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