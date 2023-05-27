Любителі “гострих” відчуттів? Що таке адреналінова залежність та чому люди ладні навіть ризикнути життям

Після стрибка з парашутом, перегляду фільму чи навіть новин по телевізору про війну в нас найчастіше стається викид адреналіну. Для когось це явище рідкісне, а хтось хоче проживати його постійно.

Що таке адреналінова залежність? У чому її небезпека та чому люди ладні ризикувати своїм життям заради кількох хвилин бадьорості та енергії — читай у нашому матеріалі.

Що таке адреналін

Адреналін (також відомий як епінефрин) — це гормон і нейромедіатор, який виробляється наднирковими залозами та нервовими волокнами під час збудження. Він підвищує рівень бадьорості, енергії та активності, викликає реакцію орієнтування та відчуття тривоги, занепокоєння чи напруження тощо.

Вироблення гормону потрібне для нормального функціонування організму. Помітити його можна, наприклад, коли під час хвилювання зникає голос або від нервів болить шлунок та в подібних ситуаціях.

Однак деякі люди люблять “полоскотати” собі нерви та викликають адреналін штучно. Це можуть бути стрибки з парашутом, екстремальний спорт, катання на атракціонах, перегляд страшних фільмів тощо.

Не всім людям потрібні активності, щоб викликати адреналін. Декому достатньо подумати про якусь ситуацію. Врегулювати його неможливо. Адже це пов’язано з емоціями та роботою нервової системи. Коли виробляється адреналін, гормони стресу спонукають нас реагувати.

Щоб зменшити викиди адреналіну, потрібно перебувати в спокійному середовищі, вимкнути страшний фільм, кілька годин не відволікатися на телефон, не думати про погане.

Як адреналін впливає на наш організм

Регулярні викиди адреналіну шкодять організму. Внаслідок цього можуть розвинутися серцево-судинні захворювання, стрес та депресія, зношення судин та гіпертонія. Тому тим, хто свідомо бажає збадьоритися таким чином, слід зменшити навантаження на нервову систему та регулярно проходити огляди в лікаря.

Під час викиду адреналіну пришвидшується серцебиття, розширюються зіниці, звужуються артеріоли та скорочуються кровоносні судини. Також у цей час підвищується рівень цукру в крові.

У найгіршому випадку часті викиди адреналіну можуть негативно вплинути на гормональний фон. Заради екстриму люди ризикують та часто наражають себе на небезпеку, іноді навіть смертельну.

Чому людям подобається вплив адреналіну

Багато хто відчуває приплив енергії, сили та здатність розв’язувати складні ситуації доволі просто. На це впливає робота гіпоталамуса, який відчуває небезпеку. Під час викиду адреналіну ти можеш робити безліч справ швидше.

Також тут є і психологічний вплив.

Адреналін часто дає нам відчуття контролю, сили, керування ситуацією, що підвищує нашу самооцінку.

До того ж сенсорні відчуття посилюються — слух, нюх, зір.

У деяких вплив адреналіну на організм має зворотну реакцію. Люди заспокоюються та розслаблюються. Зосереджуються на моменті та насолоджуються ним. Тому вони провокують викиди, а пізніше стають адреналінозалежними.

Часто ті, хто навмисне хоче “гострих” відчуттів, насправді мають потребу вийти з рутинного стану в житті, бо різка зміна картинки допомагає їм відчувати себе живими, активними та щасливими хоча б на момент дії гормонів. Або ж вони мають негативну залежність, без якої вже не можуть жити.

Адреналін може викликати яскраві емоції, як-от екстаз чи ейфорію, але з гормоном стресу все одно потрібно бути обережними. В умовах війни, коли ми бачимо страшні події, викиди адреналіну стаються частіше, ніж можна. Тому люди стають залежними.

Адреналінова залежність схожа на шопоголізм чи інші поведінкові залежності. Ризики під час припливів розмиваються, тому поведінка може бути дивною чи небезпечною.

До чого це може призвести і коли варто зупинитися

Підвищений адреналін може призвести до розвитку хвороб серця, психічних порушень, тремору тощо. Неважливо, чи цей адреналін викликаний навмисне, чи він природний.

Крім того, внаслідок розмитих емоцій з’являються небезпечні бажання — зробити щось ризиковане, втрачається інтерес до інших аспектів життя, відбувається ризик попри травми чи вмовляння рідних, розвивається поведінкова залежність.

Це дуже небезпечно, якщо ти відчуваєш потребу адреналіну щодня.

Якщо в тебе або твоїх знайомих таке трапляється часто, потрібно звернути на це увагу. Найкраще перевірити стан психологічного та фізичного здоров’я, бо такі дії можуть вказувати на глибокі проблеми.

Адреналінова залежність може спровокувати деструктивну поведінку, а в найгіршому випадку — скоєння злочинів та правопорушень, щоб отримати дозу гормонів. Залежність від адреналіну можна вилікувати лише психотерапією.

Раніше ми розповідали, що таке емоційний інтелект та як його розвивати.

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