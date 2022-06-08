Нам нужны люди-стайеры, а не спринтеры — Арестович о новом психологическом этапе войны

Уже больше 100 дней украинцы крепко держат фронт ради общей победы над российскими захватчиками. Однако физическое и моральное истощение начинает заводить некоторых в тупик уныния и беспомощности.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в эфире Youtube-канала Фейгин-Live о еще одном психологическом этапе войны.

По его словам, сейчас как военные, так и гражданские разделились на тех, кто может равномерно и постоянно выполнять свою миссию, и тех, кто выдыхается.

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Нам сейчас нужны люди-стайеры, способные бежать равномерно и долго марафонский забег к победе… Потому что все спринтеры с быстрым дыханием выдохнутся психологически, — отметил советник главы ОП.

На войне все взрослеют преждевременно, а зрелый человек может объективно оценить ситуацию, поставить себе цели и плавно двигаться к ним.

Ребенок же хочет мгновенных результатов, не получив которых, ноет, обижается и отказывается идти дальше, — продолжает Арестович.

Он советует тем, кто начал отчаиваться, помнить о том, что сейчас наша национальная задача — победа над врагом. И мы ее добьемся совместными усилиями.

Если вы начали впадать в уныние и заражаться отчаянием, соберитесь и делайте на своем участке, что в ваших силах для приближения победы. Хотя бы удерживайте психологическое состояние, чтобы окружение имело пример устойчивости, поддержите отчаявшихся, — говорит чиновник.

Украинцы сейчас сами творят свое светлое будущее, поэтому нужно приготовиться к ежедневной работе над самим собой, прежде всего. Те, кто намерен победить, достигнут своего, несмотря на сложности.

Сейчас у людей могут наблюдаться так называемые эмоциональные качели, когда качает от состояния отчаяния и уныния к твердой уверенности в своих силах. Алексей Арестович рассказал об эмоциональном состоянии украинцев во время войны.