Психология

Нам нужны люди-стайеры, а не спринтеры — Арестович о новом психологическом этапе войны

Елена Яковлева, редактор сайта 08 июня 2022, 10:02
Арестович про новий психологічний етап війни 08.06.2022
Фото: Telegram

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