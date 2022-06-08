Нам потрібні люди-стаєри, а не спринтери — Арестович про новий психологічний етап війни

Уже понад 100 днів українці міцно тримають фронт заради спільної перемоги над російськими загарбниками. Проте фізичне та моральне виснаження починає заводити декого в глухий кут зневіри та безпорадності.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів в ефірі Youtube-каналу Фейгін-Live про ще один психологічний етап війни.

За його словами, зараз як військові, так і цивільні розділилися на тих, хто може рівномірно та постійно виконувати свою місію, і тих, хто видихається.

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Нам зараз потрібні люди-стаєри, здатні бігти рівномірно і довго марафонський забіг до перемоги… Тому що всі спринтери зі швидким подихом видихнуться психологічно, — зазначив радник голови ОП.

На війні всі дорослішають передчасно, а зріла людина може об’єктивно оцінити ситуацію, поставити собі цілі та плавно рухатись до них.

Дитина ж хоче миттєвих результатів, не отримавши яких, ниє, ображається і відмовляється йти далі, — веде далі Арестович.

Він радить тим, хто почав зневірюватись, пам’ятати про те, що зараз наше національне завдання — перемога над ворогом. І ми її здобудемо спільними зусиллями.

Якщо ви почали впадати у зневіру і заражатись розпачем, зберіться та робіть на своїй ділянці, що у ваших силах для наближення перемоги. Хоча б утримуйте психологічний стан, щоб оточення мало приклад стійкості, підтримайте зневірених, — говорить посадовець.

Українці зараз самі творять своє світле майбутнє, тож потрібно приготуватись до щоденної роботи над самим собою перш за все. Ті, хто має твердий намір перемогти, досягнуть свого попри складнощі.

Зараз у людей можуть спостерігатися так звані емоційні гойдалки, коли хитає від стану відчаю та зневіри до твердої впевненості у своїх силах. Олексій Арестович розповів про емоційний стан українців під час війни.