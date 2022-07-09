Отдых — часть деятельности. Почему не стоит упрекать себя за посиделки с друзьями и фото в соцсетях

За время войны лента в соцсетях украинцев разделилась на два типа: публикации о войне и посты из привычной жизни людей.
Под последними часто можно увидеть злобные комментарии людей с осуждением развлечений и отдыха во время столь сложной ситуации в стране.
Военный психолог Андрей Козинчук рассказал в эфире телемарафона о защитной реакции украинцев во время войны в соцсетях, а также как правильно реагировать на разное поведение людей.
Этот вопрос носит более нравственный, чем психологический характер. Потому что, согласно представлениям общества, граница между нормальным и не нормальным поведением во время войны достаточно тонкая и размытая.
По словам психолога, на передовой не становится легче от того, что люди в тыловых городах Украины страдают. Более того, это показывает то, что фронт не справляется со своими задачами.
Отдыхать, хорошо проводить время — это абсолютно нормально даже во время войны, — подчеркивает Козинчук.
Отдыхать, хорошо проводить время — это абсолютно нормально даже во время войны, — подчеркивает Козинчук.
Только есть один нюанс: если ты до войны никогда такого не делал(-а), а теперь отчаянно веселишься, то это знак того, что ты хочешь сбежать от реальности.
А если такое поведение было частью твоей довоенной жизни, это значит, что ты восстанавливаешься и будто приходишь в сознание.
Многих также мучают угрызения совести за возможность условно спокойно жить, пока другие украинцы вынуждены сидеть в бомбоубежищах без питьевой воды и пищи.
Козинчук советует в таком случае пытаться осознанно заниматься тем делом, которое приносит больше всего пользы и приятно тебе.
— Не заполняй деятельностью всю свою жизнь, а осознанно делай то, что у тебя хорошо получается. И помни прекрасное правило, когда ты хочешь, чтобы твоя деятельность проходила хорошо, у тебя должно быть время на отдых.
Отдых — это часть твоей деятельности, — объясняет Козинчук.
Отдых — это часть твоей деятельности, — объясняет Козинчук.
Часто люди прячутся в своих делах и чувствуют облегчение в том, что много работают. Они измеряют эффективность деятельности своей усталостью, а не реальными результатами. А это неправильно.
Так что не стоит упрекать себя за пикник с друзьями или поход на День рождения к знакомым. Ведь это социальные контакты, которые необходимы человеку для выживания.
Так же как спать или есть, общаться — это потребность, а не вопрос этики или целесообразности.
Так же как спать или есть, общаться — это потребность, а не вопрос этики или целесообразности.
Чтобы отвлечься от ужасов и продолжать жить, задайся вопросом, а что есть еще, кроме войны. Ответ на это и станет мотивацией для дальнейшей борьбы как с внешним, так и с внутренним врагом, желающим заполонить сердца и разум украинцев.
Исследование агентства Proinsight Lab показывает, что чем дальше от зоны боевых действий находится человек, тем больше он испытывает тревогу. Читай, почему в тылу испытывают больше тревоги, чем на фронте.
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