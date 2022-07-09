Психологія

Відпочинок — частина діяльності. Чому не варто докоряти собі за посиденьки з друзями та фото в соцмережах

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Липня 2022, 23:00
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Фото: Unsplash

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