Психологическая поддержка для женщин офлайн: первые группы REGENERATION уже стартовали

Жить в состоянии постоянного напряжения — это новая реальность для многих украинок. Но даже в самые тяжелые периоды может появиться шанс на облегчение.

Именно такой шанс дает инициатива Фонда Елены Пинчук — REGENERATION. После трех лет работы онлайн программа впервые стала доступной в физических пространствах — Центрах жизнестойкости.

Первые группы уже работают в Буче, Виннице и Кропивницком.

Пространство REGENERATION уже работает

REGENERATION — это бесплатная программа психологической поддержки для женщин, переживших войну. До этого она действовала только онлайн.

Теперь, благодаря партнерству с Министерством социальной политики, офлайн-группы принимают участниц в Центрах життєстійкості, работающих в рамках Всеукраинской программы Ти як?, основанной первой леди Еленой Зеленской.

Встречи проходят раз в неделю в течение трех месяцев. Регулярность и постоянство создают ощущение стабильности и безопасности, что особенно ценно в периоды длительного стресса.

Помощь именно тогда, когда она нужна

Команда REGENERATION работает с женщинами, которые переживают травматический опыт прямо сейчас. Это своевременная поддержка, которая позволяет предотвратить более глубокие последствия. С участницами работают украинские психологи — под супервизией международных и отечественных специалистов с опытом работы в условиях войны и послевоенных кризисов.

— Мы создали REGENERATION, чтобы каждая женщина, пережившая войну, имела пространство для восстановления. И впервые с момента запуска проект стал доступен в физическом пространстве. Это важный шаг, который усиливает нашу совместную работу на пути к тому, чтобы каждая женщина имела возможность получить поддержку и вернуться к активной жизни, — говорит директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк.

Инициатор и координатор проекта Ярослава Кот-Миронова добавляет:

— Третий год подряд мы работаем в онлайн-режиме — это чрезвычайно эффективный способ охватить большое количество участниц в разных условиях и уголках Украины или мира.

А работа вживую помогает еще глубже прорабатывать сложные темы через прямой, безопасный телесный и эмоциональный контакт.

Онлайн-формат также работает

Онлайн-формат программы также остается открытым. Раз в неделю, в течение трех месяцев, участницы имеют возможность проходить групповую терапию с украинскими психологами — из любой точки мира. Есть также доступ к записям встреч.

Программа открыта для украинок, которые живут в разных обстоятельствах, но переживают общий опыт войны:

остаются в Украине или работают в украинских компаниях/проектах, находясь за границей;

имеют активную профессиональную занятость и хотели бы иметь больше ресурсов для работы;

переживают обострение конфликтов в семье или коллективе из-за войны;

остаются в Украине, даже в относительно безопасных регионах, но продолжают жить в состоянии длительного стресса;

испытывают истощение в поддерживающих профессиях и волонтерстве, продолжая заботиться о семье;

ждут родных с фронта или из плена.

С момента запуска REGENERATION более 2100 женщин получили помощь.

Зарегистрироваться в онлайн-группе или узнать больше можно на официальном сайте программы.

Для поддержания психического здоровья военных, ветеранов и членов их семей в Украине созданы Центры ПОВЕРНЕННЯ. А также проводятся профессиональные конференции, где мировые и украинские специалисты обсуждают эти вопросы.

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