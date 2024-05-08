Психология

Хочу следить за всем! Что такое гиперконтроль и чем вредно желание все продумывать

Ирина Танасийчук, редактор сайта 08 мая 2024, 14:00
гиперконтроль
Фото: Unsplash

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