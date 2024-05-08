Хочу следить за всем! Что такое гиперконтроль и чем вредно желание все продумывать

Гиперконтроль — чувство, часто как бы перекрывающее нам дыхание, особенно при планировании будущего и принятии важных решений. В голове сразу возникают тысячи сценариев, что и как может пойти не по плану, как быть к этому готовым и стоит ли вообще делать шаги вперед?

О гиперконтроле, его природе и что делать, чтобы научиться жить без него, рассказала клинический психолог, сертифицированный психоаналитик Европейской конфедерации психоаналитических психотерапий Елизавета Птыця для издания Elle.

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Когда появляется гиперконтроль

— Желание все контролировать рождается еще в детстве, и часто “попадает” в нас с молоком матери, минуя нашу волю, — объясняет Елизавета Птыця.

Когда ребенок только познает мир, ему неизвестно чувство страха, ответственности, опасности, обиды, обмана и других сложных чувств.

Малышу кажется все столь интересным, что он полностью доверяет миру, погружаясь в него. Но это любопытство часто прекращают гипертревожные или нарциссические родители, которые воспринимают ребенка как продолжение самих себя.

Они позволяют своим детям познавать мир только через призму своего мировоззрения, страхов и желаний.

Еще в детстве мы часто слышим разные запреты: не иди, не лезь, утонешь, ударишься, упадешь, никому не доверяй, там не безопасно, это плохо, будь собранным или бдительным.

Еще с детства мы бессознательно впитываем деструктивные сценарии своих родителей. А если ребенок растет в неполной семье или там, где один из родителей покидает его, то воспринимает личное негативное отношение родителя к противоположному полу как собственное.

Именно тогда появляется та же установка о жестоком и несправедливом мире. Если в детстве мы часто оставались один на один со сложными эмоциями, а рядом не было поддержки в виде родителей или других взрослых, мы перестаем доверять этому миру.

Почему мы хотим все контролировать

Это происходит из-за неправильной обработки чувств. Если близкое окружение не воспринимало наших эмоций, отталкивало или вместо поддержки нагружало нас своей тревожностью, во взрослой жизни это провоцирует недоверие к другим.

Затем мы начинаем держать под пристальным вниманием все: что делает наш близкий человек или мы сами, угадывать, что может произойти дальше, проделывать часто нереалистичные сценарии на будущее в надежде подложить спасительную “соломку”, которая избавит нас от негативных последствий.

Часто это приводит к стагнации — когда мы не развиваемся, не двигаемся вперед, а стоим на месте, потому что так безопаснее.

— Огромный минус гиперконтроля — это большие затраты со стороны нашей личности. Это ощущение сравнимо с постоянным статическим напряжением, которое забирает на себя, чтобы продолжать работу, наши желания, сон, либидо. Мы буквально все чувствуем как через бумагу, то есть пресным, — объясняет Елизавета Птыця.

Человек в таком состоянии не получает никакого удовольствия от жизни, ведь имеет тысячу причин, почему что-то может пойти не так. Это также влияет на жизнь родных, ведь он может оказывать давление на них, пытаясь взять под контроль и их решения.

Как избавиться от гиперконтроля

Гиперконтроль нуждается в проработке с психологом. Но есть некие упражнения, которые можно выполнить без помощи других. Они разгружают напряженность, чувство неопределенности, помогают нейронным связям проложить другой путь к будущему, минуя постоянную потребность все контролировать.

Одно из таких упражнений предлагает Елизавета Птыця. Для этого нужно представить или взять уже существующую проблемную ситуацию, написать на листе бумаги несколько вопросов и задать их себе.

В чем состоит проблемная ситуация? Надо сформулировать его и зачитать себе в голос. Часто поиск проблемы и ее описание уже помогает наполовину избавиться от нее. Что хорошего, положительного приходит на ум при считывании этой проблемы? Каждая ситуация всегда имеет что-то положительное. Надо позволить себе подумать об этом. Каков худший сценарий развития событий в ситуации и какова вообще вероятность, что он может случиться? Надо написать самый худший из возможных сценарий, их может быть несколько.

Затем нужно сделать паузу на 15 минут, оставив запись, и сделать что-то приятное — прогуляться или послушать музыку. Далее вернуться, снова просмотреть сценарий и попытаться представить новый. Их нужно сравнить, чтобы понять, в какую сторону он повернулся — отрицательную или положительную.

Каков идеальный сценарий развития ситуации? Необходимо прописать лучший из всех возможных, а затем сравнить с предыдущим пунктом. Здесь должно прийти определенное спокойствие и приближение к правильному и безопасному развитию событий.

Описать препятствия, которые отдаляют от воплощения желаемого сценария событий. Обычно это эмоции, тревога, страх и неуверенность.

На что конкретно можно повлиять, чтобы реализовать лучший сценарий? После предыдущих пунктов придет избавление от ощущения чрезмерного контроля.

Преимущество этого пункта в том, что это реальные действия для воплощения хорошего сценария. Конечно, некоторые ситуации имеют и отрицательный конец, но эти небольшие шаги способны понемногу развеять постоянный гиперконтроль, страх и тревожность перед будущим.

Как мы упоминали, чувство гиперконтроля рождается еще в детстве. Поэтому читай советы, как правильно общаться с подростком, чтобы воспитать его уверенным в себе и других.

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