От высокомерия страдает только тот, кто его проявляет: Наталья Холоденко о гордыне и как ее распознать

Что такое гордыня, кто от нее страдает больше всего, как ее распознать и побороть? На эти вопросы ответила психолог Наталья Холоденко. Читай советы и борись с негативом в себе.

Что такое гордыня и как ее распознать?

Гордыня — это закрытость к новому. От нее страдает только тот человек, который ее проявляет. Самое главное — идентифицировать гордыню. Одним из негативных факторов и проявлений гордыни является принятие ситуации с негативом или неприятие чего-либо вообще.

Если ты не принимаешь подарков, человеческой благодарности, реагируешь на доброту словами “а я этого не просил(-а)” — это и есть гордыня. У каждого она проявляется по-разному, но эти “симптомы” наиболее распространены.

Также в случае гордыни распространенными симптомами являются желание раздавать советы, подмена личности и т. д. Человек, в котором живет гордыня, не контактирует с другими, с миром и возможностями.

Гордыня — это защитная реакция психики на различные события, которая может проявляться как на положительные явления, так и на негатив. За ней кроются разные индивидуальные страхи: страх попросить что-то, боязнь упрека и т.д.

Гордыня — это не эго, а его болезнь. Это когда часть твоей личности задеревенела. Она есть и в скромности, потому что это тоже о неприятии.

Когда человек не может согласиться или попросить о чем-то, что ему действительно нужно, он только больше страдает от этого сам.

Как побороть гордыню

Одним из способов, как можно размягчить гордыню, является просьба. Проси, зная, что тебе захочется упрекнуть. И в тот самый момент, когда хочется сорваться и сказать что-то неприятное, поблагодари человека.

Психолог советует ни в коем случае не обесценивать то, что для тебя делают другие люди. Особенно, когда ты об этом не просил(-а). А наоборот — принять и поблагодарить за сделанное.

Ранее мы рассказывали, почему не следует записывать к врагам народа людей, публикующих свои завтраки во время войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!