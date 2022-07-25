Психология

От высокомерия страдает только тот, кто его проявляет: Наталья Холоденко о гордыне и как ее распознать

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 25 июля 2022, 17:00
Психологиня Наталія Холоденко розповіла, як розпізнати гординю
Фото: Unsplash

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