Люди, которые публикуют свои завтраки во время войны: кто они и почему их не следует записывать к врагам народа

Война оказала влияние на жизнь каждой украинки и украинца. И все мы по-разному реагируем на стресс: кто-то убегает от реальности, кто-то выливает свою злобу на других, а у кто-то нет времени на выяснение отношений и с головой уходит в работу. Все эти состояния и реакция на стресс в общем-то берут свое начало в одном: уровней сознания.

Да, само сознание

Мы стали заложниками треугольника Карпмана. Сначала мы почувствовали себя жертвами, потом начали искать, кого бы спасти. В конце концов плавно перешли к нападению на тех, кто думает и действует не так, как мы.

Роль, занимаемая человеком, зависит от уровня сознания. Их три:

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Детский; Подростковый; Взрослый.

Разберемся, почему же кое-кому проще показывать свою жизнь привычной, довоенной.

Бегство от реальности

Для первого, детского уровня сознания, страх невыносим. Для того чтобы выжить, психика включает режим игнорирования.

Человеку легче придумать альтернативную реальность, где его психика может функционировать, чем переживать травмирующие события.

Демонстрация новой жизни, круассанов, маникюров и другой приятной рутины – только способ самосохранения.

Люди с таким уровнем сознания не могут фокусироваться на ужасающей реальности. В противном случае могут возникать суицидальные мысли, жуткая апатия, депрессия, проблемы со здоровьем.

К тому же следует понимать, что картинка в соцсетях – не отражает реальность. Человек может и не испытывать радости жизни, ведь мысли о войне будут следовать за ней тенью.

Посты и сторис, которые раздражают кого-то и кажутся неуместными, могут быть спасением для этого человека.

В поисках предательства

Люди с подростковым уровнем сознания спасают себя нападением. Все эти предательства, скандалы и провокации прорастают оттуда.

Такие люди трезво видят и оценивают реальность, но принимать и адекватно реагировать на нее они не способны.

Своим поведением, комментариями и постоянным поиском предательства и врага они повышают напряжение в соцсетях и ежедневном общении.

Когда нужно действовать — действуют

И только люди со взрослым уровнем сознания способны правильно мыслить и правильно проживать войну. Такие люди понимают свои чувства и не поддаются массовой истерии, не считают нужным критиковать чужие переживания войны.

Когда надо злиться — они злятся, когда надо скучать — унывают, когда нужно действовать — действуют.

Поскольку у нас разный уровень сознания, то и с негативом все встречаются по-разному. Кто-то изолируется, кто-то — горюет, кто-то сливает агрессию в сети, а кто-то — продолжает постить свои завтраки в сети.

Раньше мы рассказывали о необходимости жить привычной рутиной: почему не стоит корить себя при желании отвлечься от событий.