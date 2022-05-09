Психологія

Люди, які публікують свої сніданки під час війни: хто вони та чому їх не варто записувати до ворогів народу

Вікторія Мельник, практикантка сайту 09 Травня 2022, 08:00
Три рівні свідомості: чому є люди, які під час війни постять їжу
Фото: Pexels, Unsplash

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