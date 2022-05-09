Люди, які публікують свої сніданки під час війни: хто вони та чому їх не варто записувати до ворогів народу

Війна вплинула на життя кожної українки та українця. І всі ми по-різному реагуємо на стрес: хтось тікає від реальності, хтось — виливає свою злість на інших, а хтось не має часу на вияснення стосунків та з головою поринає у роботу. Всі ці стани та реакція на стрес загалом беруть свій початок в одному: рівнів свідомості.

Так, саме свідомість

Ми стали заручниками трикутника Карпмана. Спочатку, ми відчули себе жертвами, потім почали шукати, кого б урятувати. Зрештою, плавно перейшли до нападу на тих, хто думає і діє не так, як ми.

Роль, яку займає людина, залежить від рівня свідомості. Їх є три:

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Дитячий Підлітковий Дорослий

Розберімось, чому ж декому простіше показувати своє життя звичним, довоєнним.

Втеча від реальності

Для першого, дитячого рівня свідомості, страх є нестерпним. Для того, щоб вижити, психіка вмикає режим ігнорування.

Людині легше придумати альтернативну реальність, де її психіка може функціонувати, ніж переживати події, які травмують.

Демонстрація нового життя, круасанів, манікюрів та іншої приємної рутини — лише спосіб самозбереження.

Люди із таким рівнем свідомості не можуть фокусуватися на жахливій реальності. В іншому випадку можуть виникати суїцидальні думки, моторошна апатія, депресія, проблеми зі здоров’ям.

До того ж варто розуміти, що картинка в соцмережах — не відбиває реальність. Людина може і не відчувати радості життя, адже думки про війну ходитимуть за нею тінню.

Пости та сторіс, які когось дратують та здаються недоречними, можуть бути порятунком для цієї людини.

У пошуках зради

Люди із підлітковим рівнем свідомості рятують себе через напад. Всі ці зради, скандали та провокації проростають звідти.

Такі особи тверезо бачать і оцінюють реальність, але приймати та адекватно реагувати на неї вони не здатні.

Своєю поведінкою, коментарями та постійним пошуком зради та ворога серед своїх вони підвищують напруження у соцмережах та щоденному спілкуванні.

Коли треба діяти — діють

І лише люди із дорослим рівнем свідомості здатні раціонально мислити та адекватно проживати війну. Такі люди розуміють власні почуття та не піддаються масовій істерії, не вважають потрібним критикувати чужі переживання війни.

Коли треба злитися — вони зляться, коли треба сумувати — сумують, коли треба діяти — діють.

Оскільки у нас різний рівень свідомості, то і з негативом всі зустрічаються по-різному. Хтось ізолюється, хтось — горює, хтось зливає агресію у мережі, а хтось — продовжує постити свої сніданки у мережі.

Раніше ми розповідали про потребу жити звичною рутиною: чому не варто картати себе за бажання відволіктися від подій.