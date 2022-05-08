Україна

Панічні настрої збільшують ажіотаж — коли зникнуть черги на українських АЗС

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Травня 2022, 15:00

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