Панічні настрої збільшують ажіотаж — коли зникнуть черги на українських АЗС

Після того, як Росія заблокувала українські порти, знищила десятки нафтобаз по всій Україні та Кременчуцький нафтопереробний завод, на АЗС утворились довгі черги за паливом, а деякі заправки взагалі перестали працювати.

Україна почала активніше закуповувати пальне в Євросоюзі, проте все ще є проблеми з логістикою. Перша віце-прем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла в ефірі телемарафону, коли очікувати кінця паливної кризи.

Нам та операторам ринку потрібен був час, щоб переналаштувати логістичні ланцюги й наповнити ринок бензином і дизелем, — розповідає Свириденко.

За її словами, за останній тиждень в Україну заїжджає достатня кількість дизелю та бензину за умови нормального споживання. Але українці, розуміючи, що створився тимчасовий дефіцит, намагаються закупити додатковий обсяг бензину про всяк випадок.

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Панічні настрої впливають на те, що в нас збільшений ажіотажний попит з боку українців. До кінця наступного тижня черги на АЗС, якщо не зникнуть, то точно зменшаться, — переконує міністерка.

Утім, навіть попри всі складнощі, ціна на пальне в Україні є найнижчою в Європі, оскільки в нас діє державне регулювання верхньої межі вартості. Свириденко запевнила, що так залишатиметься й надалі.

Нині багато киян користуються альтернативним транспортом — пересідають на велосипеди, їздять на самокатах чи просто ходять пішки. Дивись, яким транспортом можна користуватись, щоб заощадити бензин та соляру для нашого війська.