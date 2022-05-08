Панічні настрої збільшують ажіотаж — коли зникнуть черги на українських АЗС

Після того, як Росія заблокувала українські порти, знищила десятки нафтобаз по всій Україні та Кременчуцький нафтопереробний завод, на АЗС утворились довгі черги за паливом, а деякі заправки взагалі перестали працювати.
Україна почала активніше закуповувати пальне в Євросоюзі, проте все ще є проблеми з логістикою. Перша віце-прем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла в ефірі телемарафону, коли очікувати кінця паливної кризи.
Нам та операторам ринку потрібен був час, щоб переналаштувати логістичні ланцюги й наповнити ринок бензином і дизелем, — розповідає Свириденко.
Нам та операторам ринку потрібен був час, щоб переналаштувати логістичні ланцюги й наповнити ринок бензином і дизелем, — розповідає Свириденко.
За її словами, за останній тиждень в Україну заїжджає достатня кількість дизелю та бензину за умови нормального споживання. Але українці, розуміючи, що створився тимчасовий дефіцит, намагаються закупити додатковий обсяг бензину про всяк випадок.
Панічні настрої впливають на те, що в нас збільшений ажіотажний попит з боку українців. До кінця наступного тижня черги на АЗС, якщо не зникнуть, то точно зменшаться, — переконує міністерка.
Панічні настрої впливають на те, що в нас збільшений ажіотажний попит з боку українців. До кінця наступного тижня черги на АЗС, якщо не зникнуть, то точно зменшаться, — переконує міністерка.
Утім, навіть попри всі складнощі, ціна на пальне в Україні є найнижчою в Європі, оскільки в нас діє державне регулювання верхньої межі вартості. Свириденко запевнила, що так залишатиметься й надалі.
Нині багато киян користуються альтернативним транспортом — пересідають на велосипеди, їздять на самокатах чи просто ходять пішки. Дивись, яким транспортом можна користуватись, щоб заощадити бензин та соляру для нашого війська.