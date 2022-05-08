Панические настроения увеличивают ажиотаж — когда исчезнут очереди на украинских АЗС

После того как Россия заблокировала украинские порты, уничтожила десятки нефтебаз по всей Украине и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, на АЗС образовались длинные очереди за топливом, а некоторые заправки вообще перестали работать.

Украина начала активнее закупать горючее у Евросоюза, однако все еще есть проблемы с логистикой. Первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко рассказала в эфире телемарафона, когда следует ожидать конца топливного кризиса.

Нам и операторам рынка нужно было время, чтобы перенастроить логистические цепи и наполнить рынок бензином и дизелем, — рассказывает Свириденко.

По ее словам, за последнюю неделю в Украину заезжает достаточное количество дизеля и бензина при нормальном потреблении. Но украинцы, понимая, что создался временный дефицит, пытаются закупить дополнительный объем бензина на всякий случай.

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Панические настроения влияют на то, что у нас увеличен ажиотажный спрос со стороны украинцев…До конца следующей недели очереди на АЗС если не исчезнут, то точно снизятся, — убеждает министр.

Впрочем, даже при учете всех сложностей, цена на горючее в Украине самая низкая в Европе, поскольку у нас действует государственное регулирование верхнего предела стоимости. Свириденко заверила, что так будет продолжаться и дальше.

Сейчас многие киевляне пользуются альтернативным транспортом — пересаживаются на велосипеды, ездят на самокатах или просто ходят пешком. Смотри, какой транспорт использовать, чтобы сэкономить бензин и соляру для нашей армии.