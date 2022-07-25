Від пихи страждає тільки той, хто її проявляє: психологиня Наталія Холоденко про гординю та як її розпізнати

Що таке гординя, хто від неї страждає найбільше, як її розпізнати та побороти? На ці питання дала відповідь психологиня Наталія Холоденко. Читай поради та переборюй негатив у собі.

Що таке гординя та як її розпізнати?

Гординя — це закритість до нового. Від неї страждає лише та людина, яка її проявляє. Найголовніше — ідентифікувати гординю. Одним із негативних чинників та проявів гордині є прийняття з негативом або неприйняття чогось взагалі.

Якщо ти не приймаєш подарунків, людської вдячності, реагуєш на добро словами “а я цього не просив(-ла)” — це і є гординя. У кожного вона проявляється по-різному, але ці “симптоми” є найпоширенішими.

Також характерними сигналами, що в тебе гординя, є роздавання порад, підміна особистості тощо. Людина, в якій живе гординя, не контактує з іншими, зі світом та можливостями.

Гординя — це така захисна реакція психіки на різноманітні події, яка може проявлятись як на позитивні явища, так і на негатив. За нею криються різні індивідуальні страхи: попросити щось, боязнь дорікання тощо.

Гординя — це не его, а його хвороба. Це коли частина твоєї особистості задерев’яніла. Вона є і в скромності, бо це також про неприйняття.

Коли людина не може погодитись або попросити про щось, що їй справді потрібно, вона лише більше страждає від цього сама.

Як побороти гординю

Одним зі способів, як можна приборкати гординю, є прохання. Проси, знаючи, що тобі захочеться дорікнути. І в той самий момент, коли хочеться зірватись і сказати щось неприємне, подякуй людині.

Психологиня радить у жодному разі не знецінювати те, що роблять для тебе інші люди. Особливо, коли ти про це не просив(-ла). А навпаки — прийняти та подякувати за зроблене.

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