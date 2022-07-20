Всього чотири, а поведінка сильно різниться. Розбираємо типи темпераменту на прикладі Піратів Карибського моря

Усім відомо, що кожна людина — особлива. Кожен по-різному реагує на конкретну ситуацію, зокрема, це залежить від особливостей характеру та темпераменту.

Як з’явилося розмежування на типи темпераменту

Ще до нашої ери Гіппократ встановив зв’язок темпераменту з домінуванням в організмі однієї з чотирьох основних рідин. Так він розділив типи характеру людей. Наприклад, якщо в організмі людини переважає жовта жовч — вона запальна й імпульсивна. Якщо кров — рухлива та життєрадісна, чорна жовч — меланхолійна та засмучена.

Так з’явилися типи темпераменту: флегматик, холерик, сангвінік і меланхолік.

Психологиня Олена Флорінська провела аналогію темпераментів з героями фільму Пірати Карибського моря. Як думаєш, ким виявився Джек Горобець?

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Сангвінік

Як не дивно, енергійний пірат виявився сангвініком. У його поведінці присутня велика різноманітність жестів та міміки. Джек володіє хорошим почуттям гумору, дотепністю, гнучким розумом та оптимістичними поглядами на життя.

Які риси притаманні сангвініку

Людина, яка за темпераментом сангвінік, завжди легка на підйом та цінує підтримку друзів. Сангвінік завжди готовий до пригод і надихає на них оточення.

Проте у такого життєрадісного темпераменту є свої мінуси. У сангвініків часто змінюється настрій, вони легко можуть створити конфліктну ситуацію, мають непостійність у поглядах та діях, а також не дисципліновані.

Під час війни сангвініки, ймовірніше, почали вивчати військові дії, продумувати різні варіанти розвитку подій і знаходити найправильніші рішення. Позитивне мислення таких людей допоможе швидко впоратися зі стресом.

Рекомендації сангвініку: не варто ставити недосяжну мету, краще розбити її на кілька маленьких завдань. Ведення щоденника допоможе структурувати події, розібратися у власних почуттях і визначити свої потреби.

Холерик

Героїня Піратів Карибського моря Елізабет Суон виявилася холериком. Люди з таким темпераментом найбільш цілеспрямовані й самовпевнені, тож не дивно, що Елізабет завоювала собі сильний авторитет.

Які риси притаманні холерику

Холерики так само хороші маніпулятори, можуть проявляти хитрість і прагнуть домінування.

На початку повномасштабного вторгнення холерики могли піддатися легкій паніці, були дратівливими. Проте це не завадило їм взяти на себе відповідальність і робити щось корисне для суспільства.

Сильний бойовий дух таких людей буде головним помічником і світилом для досягнення поставлених цілей.

Рекомендації холерику: фізичне навантаження допоможе подолати стрес. Активна соціальна діяльність перемістить увагу із зовнішніх подразників на пошук конструктивних рішень.

Флегматик

А от коханий Елізабет Суон — Вілл Тернер — представник флегматиків. Він завжди мав здібність аналізувати ситуацію та згладжувати конфлікти.

Які риси притаманні флегматику

Флегматики — ідеальні співрозмовники та хороші друзі. Вони мають сильне почуття обов’язку. Такі люди цілеспрямовані й терплячі. А врівноважена нервова система робить їх емоційно спокійними та стійкими перед стресовими подіями.

Початок війни люди з таким темпераментом зустріли у самовладанні. Вони проявляють терпіння й обрали проблемно орієнтовані копінг-стратегії.

Рекомендації флегматику: треба відстежувати свій емоційний стан, щоб уникнути дистресу. Виділяй час для відновлення та відпочинку.

Меланхолік

На твою думку, хто з героїв фільму Пірати Карибського моря виявився меланхоліком? Це Дейві Джонс, чи здивувало це тебе? Цей герой завжди сумний, песимістичний та замкнутий.

Які риси притаманні меланхоліку

Людей з таким темпераментом заведено вважати однолюбами. Вони здатні на глибокі та сильні почуття, вірність та романтику. Меланхоліки чутливі, співчутливі, дбайливі та схильні до творчості.

Проте часто уява провокує фантазії про трагічні повороти в житті, які можуть і не відбутися.

Найімовірніше, що початок війни меланхолік зустрів зі сльозами. Раптове порушення комфорту і страх спонукають опустити руки й приносять затяжні періоди апатії. Звернутися до соціальної підтримки заважає їхня нерішучість та боязкість. Дефіцит позитивних емоцій, прихованість і небажання ділитися своїми переживаннями можуть стати джерелом невротичних розладів.

Рекомендації меланхоліку: треба навчитися розмовляти про свої почуття й емоції. Не боятися просити підтримки та допомоги, коли потребуєш.

А хто з вищезгаданих героїв показує твій тип темпераменту?

Ми вже знаємо, що усі люди по-різному реагують на одну ситуацію. Різні типи темпераменту відрізняються поведінкою під час війни, проте кожному треба налагодити своє життя. Раніше ми розповідали, як захистити психіку під час війни.

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