Психология

Всего четыре, а поведение сильно отличается. Разбираем типы темперамента на примере Пиратов Карибского моря

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 июля 2022, 10:00
Які існують типи темпераменту та як вони поводяться під час війни
Фото: IMDb

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