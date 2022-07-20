Всего четыре, а поведение сильно отличается. Разбираем типы темперамента на примере Пиратов Карибского моря

Всем известно, что каждый человек — особенный. Каждый по-разному реагирует на конкретную ситуацию, в частности, это зависит от особенностей характера и темперамента.

Как появилось разграничение на типы темперамента

Еще до нашей эры Гиппократ установил связь темперамента с доминированием в организме одной из четырех основных жидкостей. Так он разделил типы характера людей. Например, если в организме человека преобладает желтая желчь — он вспыльчивый и импульсивный. Если кровь — подвижный и жизнерадостный, черная желчь — меланхоличен и грустный.

Так появились типы темперамента: флегматик, холерик, сангвиник и меланхолик.

Психолог Елена Флоринская провела аналогию темпераментов с героями фильма Пираты Карибского моря. Как думаешь, кем оказался Джек Воробей?

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Сангвиник

Как ни странно, энергичный пират оказался сангвиником. В его поведении присутствует большое разнообразие жестов и мимики. Джек обладает хорошим чувством юмора, остроумием, гибким умом и оптимистичными взглядами на жизнь.

Какие черты присущи сангвинику

Человек, по темпераменту сангвиник, всегда легок на подъем и ценит поддержку друзей. Сангвиник всегда готов к приключениям и вдохновляет на них окружение.

Однако у такого жизнерадостного темперамента есть свои минусы. У сангвиников часто меняется настроение, они могут легко создать конфликтную ситуацию, имеют непостоянство во взглядах и действиях, а также не дисциплинированы.

Во время войны сангвиники, скорее всего, начали изучать военные действия, продумывать разные варианты развития событий и находить самые правильные решения. Позитивное мышление таких людей поможет быстро справиться со стрессом.

Рекомендации сангвинику: не стоит ставить недостижимую цель, лучше разбить ее на несколько маленьких задач. Ведение дневника поможет структурировать события, разобраться в своих чувствах и определить свои потребности.

Холерик

Героиня Пиратов Карибского моря Элизабет Суонн оказалась холериком. Люди с таким темпераментом наиболее целеустремленные и самоуверенные, так что не удивительно, что Элизабет завоевала себе сильный авторитет.

Какие черты присущи холерику

Холерики так же хорошие манипуляторы, могут проявлять хитрость и стремятся к доминированию.

В начале полномасштабного вторжения холерики могли поддаться легкой панике, были раздражительны. Однако это не помешало им взять на себя ответственность и делать что-нибудь полезное для общества.

Сильный боевой дух таких людей станет главным помощником и светилом для достижения поставленных целей.

Рекомендации холерику: физическая нагрузка поможет преодолеть стресс и вернет. Также активная социальная деятельность переместит внимание с внешних раздражителей на поиск конструктивных решений.

Флегматик

А вот любимый Элизабет Суонн — Уилл Тернер — представитель флегматиков. У него всегда была способность анализировать ситуацию и сглаживать конфликты.

Какие черты присущи флегматику

Флегматики — идеальные собеседники и хорошие друзья. У них сильное чувство долга. Такие люди целеустремленные и терпеливые. А уравновешенная нервная система делает их эмоционально спокойными и стойкими перед стрессовыми событиями.

Начало войны люди с таким характером встретили в самообладании. Они проявляют терпение и выбрали проблемно ориентированные копинг-стратегии.

Рекомендации флегматики: нужно отслеживать свое эмоциональное состояние во избежание дистресса. Выделяй время для восстановления и отдыха.

Меланхолик

Как ты думаешь, кто из героев фильма Пираты Карибского моря оказался меланхоликом? Это Дейви Джонс, удивило ли это тебя? Этот герой всегда грустный, пессимистичный и замкнутый.

Какие черты присущи меланхолику

Людей с таким темпераментом принято считать однолюбами. Они способны на глубокие и сильные чувства, верность и романтику. Меланхолики чувствительны, эмпатичны, бережны и склонные к творчеству.

Однако часто воображение провоцирует фантазии о трагических поворотах в жизни, которые могут и не произойти.

Скорее всего, начало войны меланхолик встретил со слезами. Внезапное нарушение комфорта и страх побуждают опустить руки и приносят затяжные периоды апатии. Обратиться к социальной поддержке мешает их нерешительность и робость. Дефицит положительных эмоций, скрытность и нежелание делиться своими переживаниями могут стать источником невротических расстройств.

Рекомендации меланхолику: нужно научиться говорить о своих чувствах и эмоциях. Не бояться просить поддержки и помощи, когда нуждаешься.

А кто из вышеперечисленных героев показывает твой тип темперамента?

Мы знаем, что все люди по-разному реагируют на одну ситуацию. Различные типы темперамента отличаются поведением во время войны, однако каждому нужно наладить свою жизнь. Ранее мы рассказывали, как защитить психику во время войны.

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