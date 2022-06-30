Полноценный сон, рутина и полезное дело: советы психолога, как защитить свою психику во время войны

В последние дни Россия увеличивает интенсивность обстрелов мирных городов по всей территории Украины. Естественной реакцией людей на это является усиление стресса, тревога и даже паника.

Психолог и ведущая реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова поделилась советами, как защитить психологическое здоровье в таких условиях.

Защити себя физически

Физическое и психическое здоровье тесно взаимосвязаны. Чтобы чувствовать себя защищенным(-ой), нужно действительно находиться в безопасности. Именно поэтому никогда нельзя пренебрегать или привыкать к воздушной тревоге.

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Воспринимай сирены, как красный сигнал светофора: нельзя идти, нужно остановиться и спрятаться. Если остался(-ась) дома, позаботься о безопасности там, — советует психолог.

Всегда помни о правиле двух стен, заранее подготовь запасы воды и пищи. Это не о паранойе, а о здравом смысле.

Нашему мозгу также нужен полноценный 8-часовой сон и умеренные физические нагрузки.

Найди свое дело

Наша психика страдает больше, чем тело. Поэтому важно переключаться с эмоций на действия. Разум воспринимает рутину как сигнал стабильности и нормальности.

— Мою маму, например, спасает огородик, который она сапает каждый день, хотя находится в городе на границе с Беларусью. А подруге, которая сейчас находится в Киеве, помогает плести сетки. Мы — люди. Нам нужен труд, — говорит Ежова.

Помни о смыслах

Ежедневные дела действительно нужны людям для чувства безопасности. Но следует постоянно напоминать себе, зачем ты это делаешь, какую пользу принесут твои действия.

Например, работа на огороде подарит хороший урожай, а значит, семья не будет страдать от дефицита продуктов. А плетение сеток поможет украинским защитникам эффективно защищать родную страну от врага.

Когда наши действия имеют цель, мы чувствуем смысл жизни.

Приобщай к делу родных и друзей, объясняя, чем их усилия помогут и какая главная цель. Это подарит чувство личной пользы и поможет психологически выдержать войну.

Сейчас украинцам как никогда необходим покой и стабильность, чтобы оставаться здоровыми и продолжать противостоять врагу. Читай, как успокоиться во время войны.

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