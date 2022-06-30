Полноценный сон, рутина и полезное дело: советы психолога, как защитить свою психику во время войны

В последние дни Россия увеличивает интенсивность обстрелов мирных городов по всей территории Украины. Естественной реакцией людей на это является усиление стресса, тревога и даже паника.
Психолог и ведущая реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова поделилась советами, как защитить психологическое здоровье в таких условиях.
Физическое и психическое здоровье тесно взаимосвязаны. Чтобы чувствовать себя защищенным(-ой), нужно действительно находиться в безопасности. Именно поэтому никогда нельзя пренебрегать или привыкать к воздушной тревоге.
Воспринимай сирены, как красный сигнал светофора: нельзя идти, нужно остановиться и спрятаться. Если остался(-ась) дома, позаботься о безопасности там, — советует психолог.
Воспринимай сирены, как красный сигнал светофора: нельзя идти, нужно остановиться и спрятаться. Если остался(-ась) дома, позаботься о безопасности там, — советует психолог.
Всегда помни о правиле двух стен, заранее подготовь запасы воды и пищи. Это не о паранойе, а о здравом смысле.
Нашему мозгу также нужен полноценный 8-часовой сон и умеренные физические нагрузки.
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Наша психика страдает больше, чем тело. Поэтому важно переключаться с эмоций на действия. Разум воспринимает рутину как сигнал стабильности и нормальности.
— Мою маму, например, спасает огородик, который она сапает каждый день, хотя находится в городе на границе с Беларусью. А подруге, которая сейчас находится в Киеве, помогает плести сетки. Мы — люди. Нам нужен труд, — говорит Ежова.
Ежедневные дела действительно нужны людям для чувства безопасности. Но следует постоянно напоминать себе, зачем ты это делаешь, какую пользу принесут твои действия.
Например, работа на огороде подарит хороший урожай, а значит, семья не будет страдать от дефицита продуктов. А плетение сеток поможет украинским защитникам эффективно защищать родную страну от врага.
Когда наши действия имеют цель, мы чувствуем смысл жизни.
Когда наши действия имеют цель, мы чувствуем смысл жизни.
Приобщай к делу родных и друзей, объясняя, чем их усилия помогут и какая главная цель. Это подарит чувство личной пользы и поможет психологически выдержать войну.
Сейчас украинцам как никогда необходим покой и стабильность, чтобы оставаться здоровыми и продолжать противостоять врагу. Читай, как успокоиться во время войны.
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