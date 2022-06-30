Повноцінний сон, рутина та корисна праця: поради психологині, як захистити свою психіку під час війни

Останніми днями Росія збільшує інтенсивність обстрілів мирних міст по всій території України. Природною реакцією людей на це є посилення стресу, тривога та навіть паніка.

Психологиня та ведуча реаліті Екси на Новому каналі Наталя Єжова поділилась простими порадами, як захистити своє психологічне здоров’я в таких умовах.

Захисти себе фізично

Фізичний та психічний стани людини тісно взаємопов’язані. Щоб почуватись захищеним(-ою), потрібно дійсно перебувати в безпеці. Саме тому ніколи не можна нехтувати чи звикати до повітряної тривоги.

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Сприймай сирени, як червоне світло світлофора: не можна йти, потрібно зупинитися та сховатися. Якщо залишився(-лась) удома, потурбуйся про безпеку там, — радить психологиня.

Завжди пам’ятай про правило двох стін, заздалегідь підготуй запаси води та їжі. Це не про параною, а про здоровий глузд.

Нашому мозку також обов’язково потрібен повноцінний 8-годинний сон та помірні фізичні вправи.

Знайди собі справу

Наша психіка страждає більше, ніж тіло. Тому важливо перемикатись з емоцій на дії. Розум сприймає рутину, як сигнал стабільності та нормальності.

— Мою маму, наприклад, рятує городик, який вона сапає щодня, хоча знаходиться в місті на кордоні з Білорусією. А подрузі, яка зараз у Києві, допомагає плетіння сіток. Ми — люди. Нам потрібна праця, — говорить Єжова.

Пам’ятай про сенси

Щоденні справи дійсно потрібні людям для почуття безпеки. Але варто постійно нагадувати собі, навіщо ти це робиш, яку користь принесуть твої дії.

Наприклад, робота на городі подарує хороший врожай, а отже, родина не страждатиме від дефіциту продуктів. А плетіння сіток допоможе українським захисникам ефективно захищати рідну країну від ворога.

Коли наші дії мають мету, то ми відчуваємо сенс життя.

Долучай до своєї справи рідних та друзів, пояснюючи, чим їхні зусилля допоможуть, та яка головна ціль. Це подарує почуття особистої користі та допоможе психологічно витримати війну.

Зараз українцям як ніколи необхідні спокій та стабільність, щоб залишатися здоровими та продовжувати протистояти ворогу. Читай, як заспокоїтись під час війни.

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