Ключи к успешной трансформации: как сформировать новую полезную привычку и сколько на это нужно времени

Привычка — вторая натура. Так говорит давняя латинская пословица, ведь каждое наше действие, которое мы привыкли делать регулярно, ежедневно или каждую неделю, влияет в целом на всю нашу жизнь и формирование нашей личности. Поэтому часто перед каждым человеком встает вопрос, как сформировать новую полезную привычку.

Мы так стремимся читать по сто страниц книги в день, бегать по утрам или ходить в спортзал, есть побольше фруктов и овощей. Однако всегда что-то мешает. И вот после очередного стрессового дня и сидишь и успокаиваешься бургером вместо полноценного ужина, даже если перед этим удавалось держать себя в руках в течение 21 дня. Что тогда делать, рассказало издание Scientific American.

Почему 21 дня недостаточно для формирования привычки

Единственная привычка, сформировавшаяся за 21 день, — это думать, что другие привычки тоже закрепятся за это время. И причиной этому ложному утверждению стало высказывание пластического хирурга Макса Виля, который пациенты в среднем привыкали к новому облику за три недели. Однако экспериментально эти слова медик не подтверждал.

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По мнению профессора калифорнийского института психологии Колина Камерера, эта идея стала популярной из-за того, что срок в 21 день просто выглядит более привлекательно, чем год. Проще ведь даже думать о том, что ты будешь ходить на пробежку три недели и после этого тебе не придется себя заставлять повторять эти занятия.

Но на самом деле срок выработки привычки у каждого человека индивидуален. Согласно исследованиям 2009 года, поведенческие изменения становятся более устойчивыми за 18-254 дня.

Если же ориентироваться на средний показатель, участникам эксперимента понадобилось около 66 дней для формирования новой привычки.

Как сформировать новую полезную привычку

Часто, когда человек стремится изменить свой образ жизни, он становится очень самокритичным и требовательным, поэтому может перегрузить себя новыми делами. Так в распорядке появляются подъем в шесть, бег в семь, на завтрак фрукты с книгой на десерт вместо тортика. Однако это все вызывает только накопление стресса, поэтому можно легко сорваться и вернуться к старой жизни.

Что делать? Стоит начать с чего-то простого, а главное — одного. Только одно новое дело, которое ты хочешь ввести в свою повседневную жизнь. И когда ты почувствуешь, что у тебя уже есть привычка, например, готовить себе полезный и вкусный завтрак, тогда можешь переходить к следующему делу.

Также помочь может отслеживание прогресса. Опять же, если возвращаться к теме завтрака, можешь отмечать, как ты себя чувствуешь после этого приема пищи, которая меняется в твоем настроении и состоянии здоровья. Это должно помогать не сорваться и не отказываться от достигнутого результата.

Можно иногда попытаться давать себе награды. Однако они не должны противоречить целям. Так что если ты стремишься вести более здоровую жизнь и заниматься спортом, то не стоит поощрением делать постоянные вечерние нагетсы, какими бы они ни были вкусными.

Еще одна вещь, которая может помочь, это создание поведенческих ассоциаций. То есть если ты хочешь ходить в спортзал и он есть у твоего места работы, то можно туда заходить как раз после рабочего дня. Это будет помогать формированию привычки, ведь мозг уже привык к тому, что ты ходишь в одно место каждый день в одно время. Так что досуг после него тоже должен воспринять более спокойно.

Хочешь не только приобрести новые, но и забыть старые плохие привычки? Тогда читай, как бороться с вредными бытовыми повадками и зачем это нужно.

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