Ключі до успішної трансформації: як сформувати нову корисну звичку та скільки на це потрібно часу

Звичка — друга натура. Так говорить давнє латинське прислів’я, адже кожна наша дія, яку ми звикли робити регулярно, щодня чи щонеділі, впливає загалом на усе наше життя й формування нашої особистості. Тому часто перед чи не кожною людиною постає питання, як сформувати нову корисну звичку.

Ми так прагнемо читати по сто сторінок книги в день, бігати зранку чи ходити в спортзал, їсти побільше фруктів та овочів. Проте завжди щось стає на заваді. І ось після чергового стресового дня та сидиш і заспокоюєшся бургером замість повноцінної вечері, навіть якщо перед цим вдавалось тримати себе в руках протягом 21 дня. Що тоді робити, розповіло видання Scientific American.

Чому 21 дня недостатньо для формування звички

Єдина звичка, яка сформувалась за 21 день, — це думати, що інші звички теж закріпляться за цей час. І причиною цьому хибному твердженню стало висловлювання пластичного хірурга Макса Вілля, що його пацієнти в середньому звикали до нової зовнішності за три тижні. Проте експериментально цих слів медик не підтверджував.

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На думку професора каліфорнійського інституту психології Коліна Камерера, ця ідея стала популярною через те, що термін у 21 день просто виглядає більш привабливо, ніж, наприклад, рік. Адже простіше навіть думати про те, що ти будеш ходити на пробіжку три тижні й після цього тобі не доведеться себе примушувати повторювати ці заняття.

Та насправді термін вироблення звички у кожної людини індивідуальний. Згідно з дослідженнями 2009 року, поведінкові зміни стають більш сталими за 18-254 дні.

Якщо ж орієнтуватись на середній показник, то учасникам експерименту знадобилось близько 66 днів для формування нової звички.

Як сформувати нову корисну звичку

Часто, коли людина прагне змінити свій спосіб життя, вона стає дуже самокритичною та вимогливою, а тому може перенавантажити себе новими справами. Так у розпорядку з’являються підйом о шостій, біг о сьомій, на сніданок фрукти з книжкою на десерт замість тортика. Однак це все викликає лише накопичення стресу, через що можна легко зірватись і повернутись до старого життя.

Що ж робити? Варто почати з чогось простого, а головне — одного. Лише одна нова справа, яку ти хочеш ввести у своє повсякденне життя. І коли ти відчуєш, що вже маєш звичку, наприклад, готувати собі корисний та смачний сніданок, тоді можеш переходити до наступної справи.

Також допомогти може відслідковування прогресу. Знову ж таки, якщо повертатись до теми сніданку, можеш відмічати, як ти почуваєшся після цього прийому їжі, які змінюється твій настрій та стан здоров’я. Це має допомагати не зірватись і не відмовлятись від досягненого результату.

Можна іноді спробувати давати собі певні нагороди. Проте, вони не мають суперечити меті. Тож якщо т прагнеш вести більш здорове життя й займатись спортом, то не варто заохоченням робити постійні вечірні нагетси, якими б вони не були смачними.

Ще одна річ, яка може допомогти, це створення поведінкових асоціацій. Тобто, якщо ти хочеш ходити в спортзал і він є біля твого місця роботи, то можна туди заходити якраз після робочого дня. Це буде допомагати формуванню звички, адже мозок вже звик до того, що ти ходиш в одне місце щодня в один час. Тож дозвілля після він теж має сприйняти більш спокійно.

Хочеш не лише набути нові, але й забути старі погані звички? Тоді читай, як боротися зі шкідливими побутовими звичками та навіщо це потрібно.

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