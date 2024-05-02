Баланс между войной и жизнью? Советы, чтобы избежать выгорания

В условиях войны и постоянных обстрелов гражданских городов, наш организм несмотря ни на что пытается функционировать как раньше и быть продуктивным. Мы пытаемся вести обычную жизнь, придерживаться дедлайнов, но наша физиология и условия существования не имеют автоматического режима.

Без сна ночью из-за тревоги человек не может нормально функционировать. Конечно, ты можешь провести 10 или 12 часов за работой, но это мало будет способствовать производительности. Но как сохранять этот баланс между войной и жизнью? Подробнее эту тему осветили в издании Vogue.

Как сохранять баланс между войной и жизнью

Биолог Ольга Маслова утверждает, что производительность является сложным сочетанием генетических и приобретенных характеристик, влияющих на нашу способность к работе. Таким образом, один человек действительно может продуктивнее выполнять свою работу, чем другой.

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Например, когда ты чувствуешь влюбленность — тебе понадобится меньше сна, однако несмотря на это, ты будешь чувствовать себя энергичнее.

У женщин на производительность может влиять менструальный цикл. В конце цикла сон ухудшается, и работать становится сложнее, — рассказывает Маслова.

Поэтому важно понимать свое состояние и управлять им, подстраивая работу и жизнь под собственное состояние, а не наоборот.

Как отмечает биолог Петр Черноморец, на производительность влияют конкретные белки-ферменты. Или белки-переносчики — те, что помогают присоединять транспортируемое вещество к клеточным мембранам.

Также влиять на производительность может чувствительность к различным рецепторам, которые индивидуально реагируют на раздражители. Таким образом, из-за разной чувствительности рецепторов один человек может работать десять часов без признаков усталости, тогда как другой сможет сосредоточиться только на продолжении четырех.

Упрощенно говоря, биолог объясняет — основная мысль заключается в том, что наша производительность обусловлена физиологией. Это касается и реакции на эмоциональные и коммуникативные раздражители.

Это означает, что некоторые люди могут быстро вернуться к высокому уровню производительности после стрессовых событий, тогда как другим понадобится больше времени для восстановления.

Однако улучшить свою производительность возможно. В этом может помочь матрица Эйзенхауэра. Она состоит из таких пунктов:

срочные неважные дела;

срочные важные дела;

несрочные неважные дела;

несрочные важные дела; несрочные важные дела.

Сначала стоит менять то, что проще всего поддается влиянию. Таким образом маленькие изменения будут способствовать постепенному улучшению твоего состояния и давать тебе ресурс.

И после этого можно переходить постепенно к важным делам, на которые раньше у тебя могло не быть ресурса и это сложно тебе давалось.

Однако если же сразу сосредоточиться на сложных задачах, требующих длительного времени для выполнения — есть риск быстро устать и потерять мотивацию.

Продуктивность имеет свою цену

Чрезмерные усилия ради идеи, мечты, страны или даже выживания приводят к исчерпанию ресурсов. Клинический психолог Тася Осадчая говорит, что сейчас украинцы имеют большой уровень стресса, и это не зависит от того, где они находятся и насколько адаптировались к реалиям.

Осадчая отмечает, что сейчас требования к себе у украинцев не просто такие же, как до полномасштабной войны — они выросли.

Лучшая вещь, которую можно сейчас сделать в свободную минуту — уметь остановиться, отдохнуть, поесть, заняться спортом. Это поможет избежать выгорания.

По словам Петра Черноморца, мотивированный человек имеет заряд дофамина. А механизмы, лежащие в основе дофаминовой мотивации и формировании зависимостей почти идентичны.

Поэтому у активных и эффективных людей иногда развивают зависимости, среди которых наименее вредная — кофе. Все это усиливают также нарративы, которые мы слышали в течение жизни, например, что отдохнешь на пенсии. Однако на самом деле сначала нужно дожить до нее.

В стремлении к постоянной производительности важно не забывать делать перерывы и отдыхать. Иногда желание передохнуть может вызвать иррациональное чувство вины и стыд.

Но в такие моменты важно помнить: если мы кончимся — кончится все, — говорит Черноморец.

Как помочь себе и повысить производительность

Повышение производительности возможно, но важно учитывать условия, в которых мы находимся. На длинных дистанциях первым надо менять то, что поддается воздействию легче всего.

Помни, что небольшие изменения могут значительно улучшить состояние и добавить ресурс.

Также важно научиться распознавать моменты, когда нужно сделать паузу и позволить себе отдохнуть. Не игнорируй потребность в отдыхе, даже если она кажется иррациональной. Важно найти время для себя, чтобы предотвратить выгорание.

Если ты понимаешь, что период твоей производительности, например, вечером, и ты имеешь возможность работать именно в это время — используй ее. Однако важно в таком случае избегать работы днем.

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