Баланс між війною та життям? Поради, щоб уникнути вигоряння

В умовах війни та постійних обстрілів цивільних міст, наш організм попри усе намагається функціонувати як раніше та бути продуктивним. Ми намагаємося вести звичайне життя, дотримуватися дедлайнів, але наша фізіологія та умови існування не мають автоматичного режиму.

Без сну вночі через тривогу людина не може нормально функціонувати. Звісно, ти можеш провести 10 чи 12 годин за роботою, але це мало сприятиме продуктивності. Та як зберігати оцей баланс між війною та життям? Детальніше цю тему висвітлили у виданні Vogue.

Як зберігати баланс між війною та життям

Біологиня Ольга Маслова стверджує, що продуктивність є складним поєднанням генетичних та набутих характеристик, що впливають на нашу здатність до роботи. Таким чином, одна людина справді може продуктивніше виконувати свою роботу, аніж інша.

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Приміром, коли ти відчуваєш закоханість — тобі знадобиться менше сну, однак попри це, ти почуватимешся енергійніше.

У жінок на продуктивність може впливати менструальний цикл. Наприкінці циклу сон погіршується, і працювати стає складніше, — розповідає Маслова.

Тому важливо розуміти свій стан та управляти ним, підлаштовуючи роботу та життя під власний стан, а не навпаки.

Як зазначає біолог Петро Чорноморець, на продуктивність мають вплив конкретні білки-ферменти. Або білки-переносники — ті, що допомагають приєднувати транспортовану речовину до клітинних мембран.

Також впливати на продуктивність може чутливість до різних рецепторів, які індивідуально реагують на подразники. Таким чином, через різну чутливість рецепторів одна людина може працювати десять годин без ознак втоми, тоді як інша зможе зосередитися лише упродовж чотирьох.

Спрощено кажучи, біолог пояснює — основна думка полягає в тому, що наша продуктивність зумовлена фізіологією. Це стосується й реакції на емоційні та комунікативні подразники.

Це означає, що деякі люди можуть швидко повернутися до високого рівня продуктивності після стресових подій, тоді як іншим знадобиться більше часу для відновлення.

Однак покращити свою продуктивність можливо. У цьому може допомогти матриця Ейзенхауера. Вона складається з таких пунктів:

термінові неважливі справи;

термінові важливі справи;

нетермінові неважливі справи;

нетермінові важливі справи.

Спочатку варто змінювати те, що найпростіше піддається впливу. Таким чином маленькі зміни сприятимуть поступовому покращенню твого стану і даватимуть тобі ресурс.

І після цього можна переходити поступово до важливих справ, на які раніше в тебе могло не бути ресурсу і це складно тобі давалося.

Однак якщо ж одразу зосередитися на складних завданнях, що вимагають тривалого часу для виконання — є ризик швидко втомитися та втратити мотивацію.

Продуктивність має свою ціну

Надмірні зусилля заради ідеї, мрії, країни чи навіть виживання призводять до вичерпання ресурсів. Клінічна психологиня Тася Осадча каже, що нині українці мають великий рівень стресу, і це не залежить від того, де вони перебувають та наскільки адаптувалися до реалій.

Осадча зазначає, що наразі вимоги до себе в українців не просто такі самі, як до повномасштабної війни — вони зросли.

Найкраща річ, яку можна нині зробити у вільну хвилину — вміти зупинитися, відпочити, поїсти, зайнятися спортом. Це допоможе уникнути вигоряння.

За словами Петра Чорноморця, вмотивована людина має заряд дофаміну. А механізми, що лежать в основі дофамінової мотивації та формування залежностей, майже ідентичні.

Тож в активних та ефективних людей іноді розвивають залежності, серед яких найменш шкідлива — кава. Усе це підсилюють також наративи, які ми чули протягом життя, приміром, що відпочинеш на пенсії. Однак насправді спочатку потрібно дожити до неї.

У прагненні до постійної продуктивності важливо не забувати робити перерви та відпочивати. Іноді бажання перепочити може викликати ірраціональне почуття вини та сором.

Але в такі моменти важливо пам’ятати: якщо ми скінчимось — скінчиться все, — каже Чорноморець.

Як допомогти собі та підвищити продуктивність

Підвищення продуктивності можливе, але важливо враховувати умови, в яких ми перебуваємо. На довгих дистанціях найпершим треба змінювати те, що піддається впливу найлегше.

Пам’ятай, що невеликі зміни можуть значно покращувати стан і додавати ресурсу.

Також важливо навчитися розпізнавати моменти, коли потрібно зробити паузу і дозволити собі відпочити. Не ігноруй потребу у відпочинку, навіть якщо вона здається ірраціональною. Важливо знайти час для себе, щоб запобігти вигоранню.

Якщо ти розумієш, що період твоєї продуктивності, приміром, увечері й ти маєш змогу працювати саме у цей час — використовуй її. Однак важливо в такому випадку уникати роботи удень.

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