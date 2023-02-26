Красота без срока годности: как воспринимать себя в любом возрасте и при чем здесь культ молодости

Общество навязывает нам стандарты, по которым мы якобы должны жить. Когда мы слышим слово “бабушка” или “дедушка”, в голове появляется образ палочки, очков и телевизора. Так не должно быть! Как воспринимать себя в любом возрасте и как повлиял на это культ молодости — читай в нашем материале.

Что такое культ молодости

О культе молодости и красоте старения рассказало издание Наш Киев. Старение — естественный процесс, избежать которого невозможно. Как бы это ни звучало, ты должен(-а) праздновать жизнь в любом возрасте.

Это не зависит от того, 70 тебе или 18. Наша красота не имеет возрастных ограничений, стандартов или определенных параметров.

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Культ молодости появился на Западе в 50-60-е годы 20 века. В его основе лежат положительные характеристики молодежи, например гибкость, открытость к новому, отсутствие консерватизма и тому подобное.

Культ молодости породил погоню за идеальным телом, лицом. Мы можем наблюдать это у блогеров, которые каждый день показывают нам, как ухаживать за собой, одеваться и что делать. Едва ли не с каждого утюга рассказывают, как подтянуть кожу или что есть для красоты.

В противоположность культу появились идеи против идеализации красоты и молодости. К примеру, в Украине в 2018 году запустили Агентство взрослых моделей. В нем люди в возрасте 50+ покоряют подиумы и мир рекламы.

Кстати, самой старшей модели агентства сейчас 80 лет. Людям приятно быть на обложках, не пряча седину, морщины и собственную красоту за ретушированием и фильтрами.

Как воспринимать себя в любом возрасте: почему люди боятся стареть

Старость, как и страх перед ней — естественны. Люди боятся стареть, потому что им кажется, что появление изменений внешности или социального статуса — фатально. Психолог Наталья Ломоносова говорит, что на страх старости влияет то, как мы проживаем жизнь:

Если человека воспитывали, поощряя изучать новое, ставить цели, не бояться отличаться, то после своего экватора он не перестанет читать книги, овладевать новым, то есть продолжит движение вперед.

Старение — это не остановка, на которой нужно выйти и ждать, что будет происходить дальше. Нужно вдохновляться теми, кто ведет активный образ жизни и делать то, чего всегда хотел(-а), изучать новое, заниматься спортом, работать

К примеру, Оксана, ей 56. Несколько лет назад она увидела объявление о кастинге в Агентство взрослых моделей и решила попробовать. У нее все получилось и сейчас она снимается в рекламе, клипах украинских звезд и даже участвовала в Украинской неделе моды.

Это не единственное увлечение женщины. Наслаждаться жизнью помогают спорт, рисование, психология, а также курсы женственности.

Под 50 лет поняла, что мне не нужно бороться с морщинами. Ведь что такое морщинка? Это след от улыбки. И это так хорошо, — рассказывает Оксана.

Чувствовать себя комфортно в своем возрасте очень важно, как и не прекращать жить. Внешность меняется, а красота и мудрость остаются. Помни об этом.

Раньше мы рассказывали, как побороть страх перед старением.

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