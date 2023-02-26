Красота без срока годности: как воспринимать себя в любом возрасте и при чем здесь культ молодости

Общество навязывает нам стандарты, по которым мы якобы должны жить. Когда мы слышим слово “бабушка” или “дедушка”, в голове появляется образ палочки, очков и телевизора. Так не должно быть! Как воспринимать себя в любом возрасте и как повлиял на это культ молодости — читай в нашем материале.
О культе молодости и красоте старения рассказало издание Наш Киев. Старение — естественный процесс, избежать которого невозможно. Как бы это ни звучало, ты должен(-а) праздновать жизнь в любом возрасте.
Это не зависит от того, 70 тебе или 18. Наша красота не имеет возрастных ограничений, стандартов или определенных параметров.
Культ молодости появился на Западе в 50-60-е годы 20 века. В его основе лежат положительные характеристики молодежи, например гибкость, открытость к новому, отсутствие консерватизма и тому подобное.
Культ молодости породил погоню за идеальным телом, лицом. Мы можем наблюдать это у блогеров, которые каждый день показывают нам, как ухаживать за собой, одеваться и что делать. Едва ли не с каждого утюга рассказывают, как подтянуть кожу или что есть для красоты.
В противоположность культу появились идеи против идеализации красоты и молодости. К примеру, в Украине в 2018 году запустили Агентство взрослых моделей. В нем люди в возрасте 50+ покоряют подиумы и мир рекламы.
Кстати, самой старшей модели агентства сейчас 80 лет. Людям приятно быть на обложках, не пряча седину, морщины и собственную красоту за ретушированием и фильтрами.
Фото: Pexels
Старость, как и страх перед ней — естественны. Люди боятся стареть, потому что им кажется, что появление изменений внешности или социального статуса — фатально. Психолог Наталья Ломоносова говорит, что на страх старости влияет то, как мы проживаем жизнь:
Если человека воспитывали, поощряя изучать новое, ставить цели, не бояться отличаться, то после своего экватора он не перестанет читать книги, овладевать новым, то есть продолжит движение вперед.
Если человека воспитывали, поощряя изучать новое, ставить цели, не бояться отличаться, то после своего экватора он не перестанет читать книги, овладевать новым, то есть продолжит движение вперед.
Старение — это не остановка, на которой нужно выйти и ждать, что будет происходить дальше. Нужно вдохновляться теми, кто ведет активный образ жизни и делать то, чего всегда хотел(-а), изучать новое, заниматься спортом, работать
К примеру, Оксана, ей 56. Несколько лет назад она увидела объявление о кастинге в Агентство взрослых моделей и решила попробовать. У нее все получилось и сейчас она снимается в рекламе, клипах украинских звезд и даже участвовала в Украинской неделе моды.
Фото из личного архива Оксаны/Наш Киев
Это не единственное увлечение женщины. Наслаждаться жизнью помогают спорт, рисование, психология, а также курсы женственности.
Под 50 лет поняла, что мне не нужно бороться с морщинами. Ведь что такое морщинка? Это след от улыбки. И это так хорошо, — рассказывает Оксана.
Под 50 лет поняла, что мне не нужно бороться с морщинами. Ведь что такое морщинка? Это след от улыбки. И это так хорошо, — рассказывает Оксана.
Чувствовать себя комфортно в своем возрасте очень важно, как и не прекращать жить. Внешность меняется, а красота и мудрость остаются. Помни об этом.
Раньше мы рассказывали, как побороть страх перед старением.
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