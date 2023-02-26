Психологія

Краса без терміну придатності: як сприймати себе в будь-якому віці і до чого тут культ молодості

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 26 Лютого 2023, 15:00
Як сприймати себе в будь-якому віці: чому люди бояться старішати
Фото: Pexels

Більше новин
Аеромедична евакуація
Порятунок людей в небі: українські медики опановують аеромедичну допомогу
Привітання з Прощеною неділею 2023: у віршах та прозі
З Прощеною неділею 2023! Сердечні й теплі привітання у віршах і прозі
Рецепт тирамісу
Десерт, який піднесе до небес! Рецепт тирамісу від Лізи Глінської
аптечка для дитини
Вона рятує життя! Що має лежати в домашній аптечці, коли вдома є дитина
Дивитись більше

Матеріали по темі

Звикнути до війни
Невже ми стали черствими? Психологиня пояснює, чому людська психіка звикла до війни
зрада
Зрада чи емоційна розрядка? Чому твій партнер досі сидить на Tinder
Як почати будувати плани попри війну
Життя триває! Як почати будувати плани попри війну — пояснює психоаналітикиня
Рекомендації людям, чиї близькі зараз стоять на захисті України
Як заспокоїтись та стати опорою для інших — поради людям, чиї близькі зараз захищають Україну

Відео
0:03:04
Аеромедична евакуація

Порятунок людей в небі: українські медики опановують аеромедичну допомогу
Карта бойових дій в Україні 26.02.2023 онлайн
Відбили 71 атаку противника: карта бойових дій в Україні 26 лютого в режимі онлайн
0:07:07
Чернігів
Чернігів став фортецею, але якою ціною? Спогади перших днів
0:05:03
як Укрзалізниця рятувала всю країну
Люди були згодні їхати у будь-яких умовах: як Укрзалізниця рятувала всю країну
0:05:25
Ракетний удар
Росіяни вивели у Чорне море фрегат з Калібрами — Гуменюк пояснила загрозу
0:08:54
Волонтери
“Лють зашкалює – я хочу врятувати свою країну!”. Неймовірні історії волонтерів
0:04:27
Історії відважних бійців ЗСУ
Україна обов’язково переможе — потрібен час! Історії відважних бійців ЗСУ
0:09:10
Маріуполь
Маріуполь 365: як боролося й на що перетворилося місто-герой
0:03:34
Актори черкаського театру шукають свого колегу Юрія Мяуса
Вірять, що живий, і чекають вдома — черкаські актори провели виставу на честь свого зниклого безвісти колеги
0:03:59
Вугледар сьогодні: яка ситуація в місті 24.02.2023
Не можна навіть висунути голову з укриття! Росіяни невпинно нищать Вугледар
Більше відео
Поради для блогерів-початківців
Читати далі
Вчитися, цікавитися та втілювати ідею одразу: поради тим, хто мріє стати впізнаваним блогером на YouTube

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь