Краса без терміну придатності: як сприймати себе в будь-якому віці і до чого тут культ молодості

Суспільство нав’язує нам стандарти, за якими ми нібито маємо жити. Коли ми чуємо слово “бабуся” чи “дідусь”, у голові з’являється образ палички, окулярів та телевізора. Так не має бути! Як сприймати себе в будь-якому віці та як вплинув на це культ молодості — читай у нашому матеріалі.

Що таке культ молодості

Про культ молодості і красу старішання розповіло видання Наш Київ. Старіння — природний процес, уникнути якого неможливо. Як би це не звучало, та ти маєш святкувати життя в будь-якому віці. Це не залежить від того, 70 тобі чи 18. Наша краса не має вікових обмежень, стандартів чи визначених параметрів.

Культ молодості з’явився на Заході у 50-60-х роках 20 століття. В його основі лежать позитивні характеристики молоді, наприклад гнучкість, відкритість до нового, відсутність консерватизму і тому подібне.

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Культ молодості породив гонитву за ідеальним тілом, обличчям. Ми можемо спостерігати це в блогерів, які щодня показують нам, як доглядати за собою, вдягатися і що робити. Чи не з кожної праски розповідають, як підтягнути шкіру чи що їсти для краси.

На противагу культу з’явились ідеї проти ідеалізації краси та молодості. Наприклад, в Україні у 2018 році запустили Агентство дорослих моделей. У ньому люди у віці 50+ підкорюють подіуми та світ реклами.

До речі, найстаршій моделі агентства нині 80 років. Людям приємно бути на обкладинках, не ховаючи сивину, зморшки та власну красу за ретушуванням та фільтрами.

Як сприймати себе в будь-якому віці: чому люди бояться старішати

Старість, як і страх перед нею — природні. Люди бояться старішати, бо їм здається, що поява змін зовнішності чи соціального статусу — фатально. Психологиня Наталія Ломоносова каже, що на страх старості впливає те, як ми проживаємо життя:

Якщо людину виховували, заохочуючи вивчати нове, ставити цілі, не боятися відрізнятися, то після свого екватора вона не перестане читати книги, опановувати нове, тобто продовжить рух вперед.

Старішання — це не зупинка, на якій треба вийти і чекати, що відбуватиметься далі. Потрібно надихатися тими, хто веде активний спосіб життя та робити те, чого завжди хотів(-ла), вивчати нове, займатися спортом, працювати

Наприклад, Оксана, їй 56. Кілька років тому вона побачила оголошення про кастинг в Агентство дорослих моделей та вирішила спробувати. У неї все вийшло і зараз вона знімається в рекламі, кліпах українських зірок і навіть брала участь в Українському тижні моди.

Це не єдине захоплення жінки. Насолоджуватися життям допомагають спорт, малювання, психологія, а ще курси жіночності.

Під 50 років зрозуміла, що мені не потрібно боротися зі зморшками. Адже що таке зморшка? Це слід від усмішки. І це так гарно, — розповідає Оксана.

Почуватися комфортно у своєму віці дуже важливо, як і не припиняти жити. Зовнішність змінюється, а краса і мудрість залишаються. Пам’ятай про це.

Раніше ми розповідали, як побороти страх перед старінням.

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