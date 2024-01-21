В школе такому не учили! Что такое линейное мышление и как оно влияет на нас в реальной жизни

Вступая во взрослую жизнь, мы часто сталкиваемся с разрывом между тем, чему нас учили в школьных классах, и реальностью, разворачивающейся перед нами. Образовательная система в Украине в основном базируется на стандартизированных подходах. Поэтому из-за этого и нередко остается на шаг позади динамичного и изменчивого мира.

Подробнее о том, почему знания в школе отличаются от того, с чем человек сталкивается в реальной жизни рассказали в издании BBC Future.

Линейное мышление

Наверное, все помнят задачи из школы, где 5 конфет стоят 25 гривен. “Сколько тогда будут стоить 100 конфет?”. Чтобы решать подобный тип задач, в школе учили использовать именно линейный тип мышления.

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Термин “линейный” характеризует конкретный вид отношения между двумя параметрами: входными и выходными данными. Если зависимость является линейной, тогда любое изменение в одном параметре приводит к постоянному изменению в другом.

Этот принцип можно применить к различным явлениям в повседневной жизни. Например, при стабильном валютном курсе, количество гривен, полученных за доллары, растет пропорционально количеству обмененных долларов. Аналогично, покупка яблок напрямую зависит от потраченной суммы: чем больше денег — тем больше яблок можно приобрести.

Однако линейность не предусматривает специальных условий, таких как акции на шоколад. Также стоит отметить, что и курс валют в реальной жизни часто меняется, что вносит вариативность в расчеты.

Не все линейные отношения прямо пропорциональны. Например, перевод температуры из Цельсия в Фаренгейты включает умножение на коэффициент и добавление константы.

В этом случае удвоение входной температуры не приведет к удвоению результата, но линейная зависимость все еще сохраняется: постоянное изменение входной температуры приведет к постоянному изменению выходной.

Как линейное мышление влияет на повседневную жизнь

На самом деле многие процессы не следуют этим элементарным линейным правилам. Возьмем, к примеру, ситуацию с остатком средств на банковском счете и непогашенным кредитом: сумма средств в этих случаях увеличивается не прямой пропорцией, а по экспоненциальному закону. То есть проценты будут начисляться на проценты. И чем больше начальная сумма, тем стремительнее она растет, и как следствие, можно получить больше денег, или же наоборот их потерять.

Часто наша способность мыслить в линейных категориях приводит к недооценке скорости роста таких сумм, что может уменьшить интерес к сбережениям, но увеличить соблазн взять займ.

Исследования показали, что люди, которые склонны к линейному восприятию мира, чаще имеют высокий показатель соотношения долга к доходу. То есть, они берут больше кредитов по сравнению с размером своего дохода.

Почему люди склонны мыслить линейно

Кажется, основная причина нашей выраженной склонности к линейному мышлению кроется в школьном математическом образовании.

Анализ причин этого предубеждения выявил, что наша приверженность к линейному способу мышления формируется еще до завершения школьного образования.

Дополнительным фактором является то, что на уроках математики часто не раскрывается идея о том, что реальность часто более сложная и неоднозначная, чем типичная математическая задача.

Стоит помнить, что наша жизнь — это нечто большее, чем просто взаимодействие атомов и молекул, из которых мы состоим.

Несомненно, большую часть времени мы не задумываемся об этом. Однако многие важные взаимодействия в нашей повседневной жизни являются нелинейными.

Идея линейности настолько глубоко укоренена в нашем восприятии, что иногда мы не обращаем внимание на существование других моделей взаимодействий. Как следствие, это может привести к тому, что нелинейные события сбивают нас с толку и нарушают наши планы и ожидания.

Поэтому стоит помнить, что мы существуем в нелинейном мире. Но, к сожалению, наша привычка к линейному мышлению может скрывать этот факт, часто оставляя нас неподготовленными к реальности.

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