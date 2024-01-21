Психология

В школе такому не учили! Что такое линейное мышление и как оно влияет на нас в реальной жизни

Диана Просяник, редактор сайта 21 января 2024, 12:00
линейное мышление
Фото: Unsplash

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