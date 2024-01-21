Психологія

У школі такому не вчили! Що таке лінійне мислення та як воно впливає на нас у реальному житті

Діана Просяник, редакторка сайту 21 Січня 2024, 12:00
лінійне мислення
Фото: Unsplash

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